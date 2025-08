Dimissioni Occhiuto: il futuro della Calabria al voto

La politica calabrese entra in una nuova fase con le recenti dimissioni di Roberto Occhiuto dalla Presidenza della Regione. Questa situazione aggiunge un’ulteriore tornata elettorale, sulla quale si affacciano già molti partiti, in un contesto in cui erano attese solo le consultazioni di Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia.

Le dimissioni di Occhiuto sono legate a un’inchiesta di corruzione che coinvolge anche altri membri dell’amministrazione regionale. Il presidente uscente ha deciso di anticipare il termine naturale del suo mandato, previsto per ottobre 2026, cercando di affrontare la situazione in maniera diretta e con un possibile consenso rinnovato, piuttosto che aspettare di essere “rosolato” dalle notizie circolanti sulle indagini.

Il centrosinistra, intanto, sta discutendo un’alleanza ampia per tentare di capitalizzare sulle difficoltà dell’ex presidente. Si parla già di un “campo larghissimo” per evitare che il Partito Democratico possa proporre candidati discussi e per non lasciare spazio a Giuseppe Conte nel ruolo di arbitro delle candidature altrui.

Analizzando anche le situazioni in altre regioni, si nota un parallelo con il 2013, anno in cui il Movimento 5 Stelle emerse con forza, guidato da Beppe Grillo. Le attuali dinamiche mostrano come il tema della giustizia sia tornato preponderante, complici le riforme del governo Meloni.

Con l’aumento delle inchieste che colpiscono politici di vari schieramenti, il M5S potrebbe sfruttare la situazione per riemergere nel dibattito politico, mentre il PD si trova a dover affrontare le proprie fragilità dovute all’attuale leadership. Le prossime elezioni regionali si profilano come un’importante verifica per la politica italiana, tanto per le candidature quanto per il voto stesso.