Dimissioni in vista per Daniela Santanchè? L’annuncio della Ministra del Turismo e le sue prossime decisioni

Daniela Santanchè si è difesa in aula dalla mozione di sfiducia presentata dall’opposizione, chiedendo le sue dimissioni da ministra del Turismo a causa di varie questioni legali. Ha affermato che valuterà le dimissioni dopo l’udienza preliminare di marzo, sottolineando che la sua decisione sarà personale e basata sul rispetto per il governo e il suo partito, senza pressioni esterne. La mozione, sostenuta dal Movimento 5 Stelle, dal Partito Democratico e da Alleanza Verdi e Sinistra, è scaturita dopo il suo rinvio a giudizio per falso in bilancio nell’inchiesta su Visibilia. La sua posizione potrebbe ulteriormente deteriorarsi a causa di un procedimento per truffa all’Inps, che potrebbe portare a ulteriori sviluppi legali.

Durante la sua difesa, Santanchè ha enfatizzato la sua trasparenza e il suo impegno verso la Costituzione e la magistratura, affermando di volersi difendere e non scappare. Ha inoltre chiarito che i fatti alla base della mozione di sfiducia risalgono a prima del suo incarico nel governo, e ha dichiarato di non sentirsi sola, sostenendo di avere il supporto di molti italiani per la causa del garantismo.

Riguardo all’accusa di truffa legata alla cassa integrazione Covid, ha precisato che la sua azione è stata simile a quella di molte aziende italiane che hanno richiesto il beneficio per proteggere i posti di lavoro. Infine, ha sottolineato di avere fiducia nella magistratura e ha affermato che sarà quest’ultima a decidere il da farsi.