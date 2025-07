Dimissioni e responsabilità: la nuova direzione di Michela Pelliccioni

Michela Pelliccioni, ex membro del partito Domani Motus Liberi, ha annunciato la sua decisione di rimanere nel Consiglio Grande e Generale, nonostante le richieste di dimissioni da parte del partito. In una dichiarazione, ha sottolineato l’importanza del mandato ricevuto dagli elettori, che non può essere ridotto a una mera appartenenza partitica.

Pelliccioni ha evidenziato che il suo compito come parlamentare è rappresentare la Nazione senza vincoli di mandato, sottolineando la sua fedeltà alla Repubblica di San Marino. Ha espresso preoccupazione per l’attuale situazione del partito, che sembra indeciso e poco proattivo in un momento cruciale per il futuro del Paese e per l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea.

Sebbene si trovi attualmente tra le fila dell’opposizione, Pelliccioni ha specificato che la sua sarà un’opposizione costruttiva, focalizzata sui bisogni dei cittadini. Ha ribadito la sua continua disponibilità a criticare costruttivamente, indipendentemente dalla sua posizione politica.

Inoltre, Pelliccioni ha denunciato un tentativo di strumentalizzare i legami familiari per metterla sotto pressione. Ha affermato che non accetterà attacchi basati su pregiudizi di genere o paternalismo, e ha invitato a mantenere il focus sulle idee piuttosto che su questioni personali.

Infine, ha ribadito il suo impegno per il futuro dell’isola, auspicando un presente caratterizzato dalla crescita e dall’unità, lontano da giochetti di potere.