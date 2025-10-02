Dimissioni di massa nelle aziende di Elon Musk negli USA

Negli ultimi mesi, si è registrata una considerevole ondata di dimissioni tra i dirigenti senior delle aziende di Elon Musk, in particolare Tesla e xAI. Questo fenomeno ha sollevato interrogativi, soprattutto considerando le posizioni politiche di Musk e il suo approccio al business.

Le dimissioni coinvolgono figure chiave, come i responsabili vendite di Tesla negli Stati Uniti, membri del team dedicato alla robotica e all’intelligenza artificiale, il direttore informatico, e vari componenti delle relazioni pubbliche, incluso il direttore finanziario e il consulente legale di xAI.

Tra le principali motivazioni che hanno spinto questi dirigenti a lasciare l’azienda ci sono:

– Ritmi di lavoro estremamente intensivi, descritti come una cultura lavorativa “24/7 in stile campagna elettorale”.

– Malcontento verso le posizioni politiche di Musk, in particolare il suo sostegno a Donald Trump e ad alcune figure di estrema destra.

– Mutamenti strategici che hanno visto un abbassamento degli investimenti in veicoli elettrici e batterie, a favore di robotica e intelligenza artificiale.

– Gli effetti dei licenziamenti di massa avvenuti in aprile, che hanno portato alla perdita di circa 14.000 posti di lavoro.

Nonostante questa fuga di talenti, Robyn Denholm, presidente di Tesla, ha ribadito che l’azienda continua a essere un polo attrattivo per i talenti. Nel frattempo, Musk sta lanciando nuovi progetti, come “Grokipedia”, un’enciclopedia online basata su intelligenza artificiale, con l’intento di competere con Wikipedia.