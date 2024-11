Diminuzione delle spedizioni di smartphone pieghevoli nel terzo trimestre del 2024

Secondo Counterpoint, il mercato globale degli smartphone pieghevoli sta registrando un rallentamento nelle spedizioni nel terzo trimestre del 2024, sebbene alcune aziende continuino a crescere. Samsung si conferma leader del settore, mantenendo una quota del 56%, grazie al lancio della linea Z 6, sebbene le sue spedizioni siano diminuite del 21% rispetto all’anno precedente. Entrambi i modelli, Z Fold 6 e Z Flip 6, hanno mostrato prestazioni sotto le aspettative, soprattutto in Cina, dove Samsung ha una quota dell’8%, mentre a livello globale è del 82%.

Motorola si distingue in Nord America con i suoi smartphone Razr venduti a meno di 1.000 dollari, registrando una crescita del 164%. HONOR ha ottenuto buoni risultati in Europa con il modello Magic V, mentre HUAWEI continua ad espandersi, grazie ai successi dei dispositivi Mate X5 e Pocket 2. Tuttavia, le spedizioni della serie Nova Flip e del tri-fold Mate XT sono state inferiori rispetto ai modelli precedenti. Gli esperti si aspettano che l’arrivo del Mate X6 favorisca ulteriormente la crescita di HUAWEI in questo segmento.

Xiaomi, invece, ha mostrato la crescita più significativa, con un aumento del 185% nelle spedizioni di smartphone pieghevoli, soprattutto grazie al Mix Flip, il suo primo modello a conchiglia, che ha guadagnato mercati al di fuori della Cina. A livello globale, Xiaomi ha ottenuto un incremento del 6% nel terzo trimestre 2024, il più alto dalla sua entrata nel mercato dei dispositivi pieghevoli nel 2021.

L’analista senior di Counterpoint, Jene Park, commenta che il mercato dei dispositivi pieghevoli sta affrontando sfide mentre si sposta da un segmento di nicchia a uno mainstream. La soddisfazione degli utenti è elevata, in particolare per gli smartphone pieghevoli a libro, ma i prezzi elevati rappresentano ancora una significativa barriera all’adozione di massa. Park suggerisce che i produttori dovrebbero migliorare l’accessibilità dei prezzi, la tecnologia e le percezioni dei consumatori per superare questa fase critica del mercato.