Dimenticarsi alle 7 di Elodie: “Un dramma d’amore con sonorità deep house”

Elodie tornerà al Festival di Sanremo a febbraio con il suo brano “Dimenticarsi alle 7”, segnando la sua quarta partecipazione. La canzone esplora un dramma amoroso e rappresenta un incontro tra la classicità della musica leggera e la deep house, riflettendo un intento di esprimere se stessa in modo più maturo. Nel corso di un’intervista al Corriere, Elodie ha condiviso che il pezzo rappresenta “due lati di me”, evidenziando sia il suo aspetto drammatico che le sonorità deep house, evocando le sue esperienze notturne in discoteca.

Descrive momenti di vulnerabilità, in cui si lancia a terra in vestaglia per vivere i suoi dolori, utilizzando un linguaggio classico ed elegante che ricorda le canzoni di Mina, seguita da una transizione verso la musica elettronica che considera una forma di meditazione. Per Elodie, ballare e ascoltare musica elettronica è un modo per intraprendere viaggi mentali che la aiutano a sentirsi meglio.

Riflettendo su come ha vissuto la sua carriera, Elodie ha rivelato le pressioni ricevute dopo la sua partecipazione al Festival nel 2017. Si sentiva oppressa da aspettative che la volevano simile a Mia Martini a soli 25 anni, ma lei desiderava esprimere leggerezza e felicità. Hanno cercato di incasellarla in un’immagine pesante, mentre lei voleva esplorare nuovi orizzonti, anche considerando di tornare a fare la cubista piuttosto che mantenere quel fardello.

In questo nuovo percorso, Elodie aspira a riappropriarsi del suo passato, dando dignità alle esperienze vissute nel talent show “Amici” e al suo primo Sanremo, con l’intenzione di raccontare la sua evoluzione artistica e aggiungere freschezza al suo repertorio. La combinazione di nostalgia e modernità nella sua nuova musica rappresenta un passo significativo nella sua carriera.

Con entusiasmo, i fan attendono il suo ritorno sul palco di Sanremo nel mese di febbraio, pronti ad ascoltare “Dimenticarsi alle 7” e a scoprire il nuovo capitolo della sua storia musicale.