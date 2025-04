Diletta Leotta: Tapiro dopo il ‘caso’ sollevato da Abbagnato

Diletta Leotta ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia La Notizia a causa delle dichiarazioni di Eleonora Abbagnato, che ha espresso gelosia nei suoi confronti. Durante un episodio del programma Obbligo o Verità condotto da Alessia Marcuzzi, Abbagnato ha rivelato di essere gelosa di Leotta quando il marito Federico Balzaretti lavorava con lei, sottolineando che non ha le stesse forme prorompenti dell’ex presentatrice di Sky.

In seguito a queste affermazioni, Valerio Staffelli di Striscia ha incontrato Leotta a Milano, dove le ha consegnato il Tapiro e le ha dato l’opportunità di rispondere. Diletta ha commentato: “La malizia sta negli occhi di chi guarda”, affermando di aver sempre lavorato con professionalità e leggerezza, senza provare sensi di colpa. Ha anche sottolineato che a questo tipo di gelosia si è ormai abituata nel corso degli anni.

In aggiunta, Diletta ha esteso un invito a Eleonora e Federico per partecipare al suo podcast “Mamma Dilettante”, suggerendo di creare una rete di sostegno tra donne. Ha espressamente dichiarato di volerli incontrare per una chiacchierata informale, enfatizzando l’importanza dell’empatia e della solidarietà femminile. Resta da vedere se anche Abbagnato accetterà l’invito per un confronto pubblico con Leotta.