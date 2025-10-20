18.7 C
Gossip

Diletta Leotta svela segreti in Supernova e parla d’amore

Diletta Leotta è la nuova protagonista del podcast Supernova, ideato da Alessandro Cattelan, in cui condivide lati della sua vita personale e professionale. Nella recente puntata, la conduttrice di DAZN parla con sincerità della maternità e del suo matrimonio con il portiere Loris Karius, che si svolge a distanza tra Germania e Italia. Ricorda con emozione la proposta di matrimonio ricevuta a Saint-Tropez, dove la stanza era decorata con petali di rose.

Durante la conversazione, Diletta riflette sul suo equilibrio tra vita pubblica e privata, affermando di essere più serena. Parla anche della sua esperienza nel mondo della moda e delle sfide affrontate in diretta, inclusi i commenti sessisti da parte di alcuni tifosi, ai quali ha imparato a rispondere con ironia. Tuttavia, ha avuto anche momenti in cui ha ritenuto opportuno intervenire.

La Leotta condivide anche i suoi ricordi di quando ha partecipato a Miss Italia, descrivendo quel momento come un disastro divertente, rivelando la sua determinazione e sensibilità. Inoltre, discute della sua vita attuale, sottolineando come sia cambiata rispetto al passato e come abbia imparato a gestire la pressione dei paparazzi, soprattutto considerando che Karius non è abituato a questa cultura mediatica. Diletta conclude con una nota di autoironia, affermando di vivere la propria popolarità con leggerezza e consapevolezza.

