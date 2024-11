Diletta Leotta sorprende tutti in campo con un look autunnale, il prezzo del completo in velluto è decisamente esagerato

Diletta Leotta è tornata a condurre il pre partita di Inter-Napoli a San Siro, indossando un elegante completo marrone in velluto, che rappresenta perfettamente le tendenze autunnali. Per l’importante match di Serie A, la conduttrice de La Talpa ha scelto un outfit alla moda, composto da un blazer oversize e pantaloni a vita alta, entrambi firmati Alex Perry. Il blazer, modello Barlow, presenta un bottone centrale e due tasche laterali, mentre i pantaloni sono caratterizzati da un fondo ampio. Il costo totale dell’outfit ammonta a 3700 euro, con il blazer che vale 2200 euro e i pantaloni 1500 euro.

A pochi giorni dal derby di Torino, Diletta ha continuato a essere protagonista nella scena calcistica, partecipando anche al Grande Fratello come ospite, in vista della nuova edizione de La Talpa. Durante la settimana, ha ricevuto il tapiro di Striscia la Notizia per il suo nuovo ruolo in Mediaset. Dopo aver sfoggiato un look costoso durante il derby, è tornata a San Siro con un outfit autunnale molto ricercato.

Il completo marrone si armonizza perfettamente con i colori di tendenza di questa stagione. Diletta ha abbinato al suo tailleur un body color caffè di Intimissimi, caratterizzato da un collo alto e realizzato in modal e cashmere. Questo body, con la sua vestibilità aderente, riesce ad arricchire l’outfit, dando un effetto quasi trasparente e risultando ideale sia per i completi sia da indossare sotto i maglioni nei periodi più freddi.

Per completare il look, Diletta ha scelto un paio di orecchini a cerchio d’oro, mentre i suoi capelli erano raccolti all’indietro con un effetto bagnato. Il trucco, sobrio e naturale, è stato accentuato da un filo di mascara e una tinta nude, rendendo il suo aspetto elegante e raffinato.

Diletta Leotta continua a dimostrare la sua capacità di coniugare moda e sport, attirando l’attenzione non solo per la sua professionalità ma anche per il suo stile inconfondibile.