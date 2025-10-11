Diletta Leotta ripercorre il trauma delle foto rubate

Nel corso degli ultimi anni, Diletta Leotta ha affrontato uno dei periodi più difficili della sua vita. Ha rivelato che, in un momento di crescente carriera, alcune foto intime sono state rubate dal suo cloud e diffuse online, insieme al suo numero di telefono. Rievocando quel periodo, ha confessato: “Pensavo che la mia vita fosse finita”. La conduttrice ha descritto l’esperienza come una violazione della sua identità e libertà, definendola “il punto più buio” della sua esistenza.

Diletta ha riconosciuto che, all’epoca, la mancanza di terminologie come “revenge porn” o “sextortion” rendeva la sua situazione ancora più complicata. “Era come combattere contro un gigante invisibile,” ha spiegato, evidenziando la sua incapacità di affrontare un simile assalto emotivo a soli 23 anni. Parlare di questa ferita le ha fornito un primo passo verso la guarigione e la forza per ripartire.

Ricordando il momento del suo ritorno in onda, ha rivelato che, nonostante il desiderio di non andarsene da casa, il suo capo l’ha spinta a presentarsi per il programma. Indossando cappotto e sciarpa, si sentiva ancora vulnerabile, ma affrontare il pubblico è stato liberatorio e fondamentale per riprendere in mano la sua vita.

Dopo anni, l’autore della violazione iniziale non è stato mai individuato. Sebbene molte persone siano state identificate per aver diffuso le immagini, l’originale hacker è rimasto sconosciuto. Diletta ha sottolineato che, sebbene la ferita resti aperta, oggi sa come reagire a questo tipo di violenza.