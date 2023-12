Diletta Leotta: "Mi sento ancora una 'mamma dilettante', altri figli? Due è il numero perfetto"

”Non so se arriverà mai quel giorno in cui mi sentirò una mamma professionista, ogni giorno scopro che c’è qualcosa di nuovo da imparare, per ogni fase della crescita di tuo figlio devi settarti su nuove esigenze e trovo che sia un viaggio bellissimo”. Diletta Leotta, conduttrice di Dazn e celebre volto del calcio italiano e internazionale, in una intervista in esclusiva all’Adnkronos, parla della seconda stagione di ‘Mamma dilettante’, dieci puntate inedite prodotte da Dopcast, disponibili da oggi, ogni lunedì e giovedì, su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione di podcast. Per la Leotta fare questa seconda edizione di ‘Mamma Dilettante’ senza il pancione ”è stato diverso perché per me la gravidanza è stato un momento magico – spiega – prima mi rendevo conto di non essere solo Diletta ma che Diletta era impossessata da Aria (la figlia della Leotta, ndr), perciò mi sono sentita un po’ più sola. Ho portato Aria qualche volta sul set ma non provi la stessa sensazione, quando sei incinta è tutto più speciale”. Nella prima puntata di ‘Mamma Dilettante 2’ la conduttrice ospita la campionessa olimpionica Federica Pellegrini che fa da trait d’union tra le due stagioni.

La Pellegrini, in dolce attesa, parla della sua scelta di partorire in acqua e dell’importanza che lo sport dovrà avere nella crescita della sua bambina: “Ho scelto Federica perché è incinta per cui è stato come un passaggio di testimone – spiega la Leotta – ho voluto iniziare il programma con una mamma in dolce attesa perché nell’ultima puntata di ‘Mamma Dilettante’ in cui avevo come ospite Michelle Hunziker, io ero ancora incinta, ed è stato come un passaggio di consegne. Chiacchierare con lei è stato bellissimo perché appena quattro mesi fa è nata Aria e quindi tutte le sensazioni che ha Federica le ho ancora io e sono molto nitide nella mia memoria. E’ stato meraviglioso ricordarle con lei che è incinta di 9 mesi”. E racconta cosa ha provato i primi istanti in cui ha visto sua figlia Aria: ”E’ difficile trovare le parole, all’inizio mi sono chiesta come era possibile che dentro la mia pancia c’era quella bambina, è una emozione impossibile da spiegare, giorno dopo giorno realizzavo quello che era successo, all’inizio è stato uno shock”, confessa.

Che padre è Loris Karius? ”Il mio compagno è un padre meraviglioso – sottolinea la conduttrice – i primi giorni subito dopo il parto mi ha aiutato tantissimo, ricordo che la notte prima era un ragazzo normale e il giorno dopo era un papà, cambiava i pannolini ad Aria la prendeva in braccio come se lo avesse sempre fatto. Inoltre si è preso cura di me perché dopo il parto cesareo ho attraversato dei giorni un po’ difficili. E’ stato sempre presente ed è sempre presente. Il nostro è stato un vero e proprio colpo di fulmine – ricorda la Leotta – era un momento della mia vita in cui non cercavo nulla, ero in vacanza con le mie amiche a Parigi per un weekend di sole donne e ho visto Loris per caso, è stato amore a prima vista”. Dopo Aria pensi ad avere altri figli? ”Arrivando da una famiglia molto numerosa, da figlia dicevo che ne volevo almeno quattro, da madre – ammette scherzando – mi sto ridimensionando, due sarebbe il numero perfetto”.

Tornando a ‘Mamma Dilettante 2’, tra le mamme che si alterneranno nel salotto di Diletta, Francesca Sofia Novello, mamma di Giulietta che già manifesta una passione per le due ruote come il papà Valentino Rossi, Aurora Ramazzotti che affronterà il delicato tema del post partum, con le sue altalene ormonali e smarrimenti emozionali, le ‘super mamme’ Alice Campello, alle prese con quattro figli, e Martina Stella, mamma multitasking fervida sostenitrice della libertà di ribellione dei figli. Tanti gli spunti anche da Antonella Clerici alle prese con le prime intemperanze della figlia adolescente. Cosa fare invece se mamma e papà hanno due visioni diametralmente opposte in tema di educazione dei figli? Diletta ne parlerà con Federica Nargi e Alessandro Matri, amabilmente in disaccordo su tutto. Da non perdere infine la puntata con Luca Trapanese, papà single adottivo di Alba, una bimba affetta dalla Sindrome di Down, che racconterà la sua battaglia contro i pregiudizi e la burocrazia.

”Sono tutti temi in cui qualsiasi mamma si può ritrovare ed è questo il motivo per cui una madre non si sente mai una ‘professionista’ – aggiunge la Leotta – è bello creare una rete tra mamme che hanno esperienze diverse e bambini di età diverse per parlare di cose di cui non si parla mai abbastanza, perché ancora oggi c’è questa idea della mamma perfetta che invece non esiste”. Sulla scelta di invitare nel suo programma solo ‘mamme vip’ e non ‘mamme normali’, la conduttrice tiene a precisare: ”Che significa ‘mamme normali’? Abbiamo tutti gli stessi dubbi, le stesse paure e le stesse incertezze. In futuro comunque mi piacerebbe invitare anche mamme che non conosco e che hanno voglia di parlare la loro esperienza. Il mio programma è un dialogo tra amiche, non c’è nulla di programmato e non esiste un copione. E’ come sedersi ad un tavolo a prendere un caffè con una amica per parlare delle proprie difficoltà e dei propri dubbi. Quando ero incinta fare ‘Mamma Dilettante’ è stato terapeutico, mi ha aiutata moltissimo a superare le mie paure e le mie incertezze, ho capito che ognuna di noi vive la gravidanza, la maternità il parto in maniera completamente diversa”.

“La cosa che mi ha fatto più piacere – continua Diletta – è il grande entusiasmo di tutte le mamme e di tutti i papà che ho coinvolto in questo progetto, da parte loro c’era una grande esigenza di condivisione”. Tra le storie più toccanti di ‘Mamma Dilettante 2’ c’è quella di Trapanese che ha adottato una bambina down da single: “Mi ha parlato di tutto il percorso che ha dovuto fare per adottare Alba che è la sua bimba – dice – e mi ha raccontato che al di là di quelle che sono le credenze comuni a Napoli, dove vive lui, questi processi sono molto veloci perché c’è una grande attenzione verso i bambini e verso le famiglie. L’ha adottata che aveva pochissimi giorni, è stata una sua scelta ed è stata una chiacchierata stupenda: impossibile non emozionarsi”. Tra le novità di questa seconda stagione di ‘Mamma Dilettante’ anche ‘Le parole peso’, ossia quelle parole che, a un certo punto della vita, le mamme, superando ogni imbarazzo, devono spiegare necessariamente ai figli e alle figlie.

La conduttrice sportiva ha iniziato la sua carriera televisiva ad ‘Antenna Sicilia’ per poi approdare a Sky dove inizialmente ha condotto il meteo: ”Il mio sogno è sempre stato quello di fare la conduttrice sportiva – confessa – perché ad Antenna Sicilia facevo un programma sportivo e seguivo il Catania per cui la mia idea è sempre stata quella. Quando sono entrata al meteo di Sky ho pensato che era un ottimo modo di entrare in una rete nazionale, ho sempre avuto la passione per il calcio e per lo sport in generale. Poi ricordo che quando dal meteo mi chiamarono da Sky Sport ero felicissima, era un sogno che si avverava -sottolinea – Il primo giorno in cui dovevo andare on onda mi venne la febbre a 40 dall’emozione ma sono andata lo stesso a condurre, non potevo perdermi quell’occasione”. Dal 2017 la Leotta è anche una delle voci e dei volti di Radio 105 (canale 105 tv) dove conduce ‘105 Take Away’, assieme a Daniele Battaglia: “‘Take Away’ ormai è la mia routine, il mio pane quotidiano, la mia dose di buon umore. Quella striscia di un’ora al giorno per me è fondamentale. Quando dicono che la radio è il lavoro più bello del mondo è vero ed è per questo che, nonostante i mille impegni che ho, continuo a farla tutti i giorni da sette anni a questa parte”.

Con la sua rubrica ‘Linea Diletta’ su Dazn, la conduttrice ha avuto modo di intervistare i più grandi personaggi del calcio. Quale intervista ti ha divertita di più fare e perché? ”Sicuramente quella a Francesco Totti perché dico sempre che è uno ‘stand-up comedian’ travestito da calciatore – dice – Come intensità invece è stata quella a Cristiano Ronaldo, l’uomo più seguito su Instagram. La cosa interessante è quello che c’è intorno a lui, ha uno staff incredibile per cui ricordo la tensione che ho provato prima di intervistarlo, avevo l’attenzione di tutti i capi di Dazn, erano attenti anche alle virgole che usavo, tutto il contesto vibrava di ansia ma alla fine l’intervista è stata molto divertente”. Negli ultimi anni è cresciuto molto l’interesse per il calcio femminile, di cui Dazn ha acquistato i diritti per il campionato italiano: “Sono andata a trovare tutte queste donne che mi hanno accolta nel loro luogo sacro che è il campo dove si sono allenate per prepararsi per il mondiale – racconta la Leotta parlando della sua esperienza con le ragazze della nazionale – ero incinta, è stato molto emozionante. Mi sono sentita parte integrante della squadra, è incredibile come le donne riescano a fare squadra, ho trovato un ambiente bellissimo”.

Oltre alla conduttrice sportiva la Leotta è stata per due anni sul palco Festival di Sanremo: nell’edizione del 2017 come ospite, mentre nel 2020, nella 70esima edizione della kermesse canora, ha affiancato Amadeus nella serata inaugurale e in quella finale: “Il Festival di Sanremo è una macchina incredibile – spiega – è come stare dentro un frullatore. C’è molta pressione e ansia perché in quei giorni non si parla d’altro in Italia, tanto è vero che al mio fidanzato Loris ancora cerco di spiegargli cosa è Sanremo per noi italiani, ma non è facile – dice ridendo – Amadeus è stato un padrone di casa che mi ha fatto sentire un’ospite molto coccolata, mi sono trovata benissimo. Quando sono salita sul quel palco ho pensato: ‘Quanto è piccolo!’. Dall’esterno me lo immaginavo enorme invece in realtà è molto accogliente. E’ stata una esperienza indimenticabile”, sottolinea. Come è stato riprendere a lavorare ad appena un mese dal parto?: “E’ stato bellissimo ed emozionante – prosegue – tutti i miei colleghi mi hanno accolto in maniera unica. Quando sei incinta ti senti in uno stato di grazia e dopo un mese sei ancora in quella bolla. Aria è nata il 16 agosto il giorno del mio compleanno e io sono rientrata in campo il 16 settembre, è stata una cosa magica”. E’ stato difficile conciliare la maternità con il lavoro? ”No, bisogna solo organizzarsi – risponde la Leotta – cambia completamente il concetto di tempo però è bello essere mamma, amica, fidanzata, bisogna solo riuscire a trovare l’incastro giusto”.

La Leotta che su Instagram è seguita da ben 9 milioni di follower spesso è oggetto di attacchi da parte degli haters: “Quando diventi mamma e lavori scatta immediatamente il senso di colpa ed è normalissimo, diciamo che la gente sui social non sia proprio carina quando ti accusa di lasciare tua figlia a casa per andare a lavorare, servirebbe un po’ più di educazione culturale e umana. Chiaramente – prosegue la conduttrice – ogni donna ha il diritto di scegliere se lavorare o no e una mamma che ha voglia di lavorare è giusto che lo faccia perché vuol dire che la fa stare meglio”. E a chi le chiede come è possibile che sia tornata subito magrissima a pochi mesi dal parto, la Leotta replica: “La verità è che non ho preso tanti chili durante la gravidanza. il mio ginecologo da subito mi ha detto: ‘Non è che se sei incinta devi mangiare il doppio’. Mi ha seguita per tutto il tempo ed è stato molto attento perché è veramente pericoloso prendere troppo peso in gravidanza, non è salutare. Ho preso solo 11 chili e questo mi ha aiutata a rimettermi subito in forma. Adesso faccio un po’ di fatica a fare sport ma ci provo, mentre gioco con Aria faccio un po’ di squat, insomma bisogna reinventarsi anche negli allenamenti”, conclude scherzando.

(di Alisa Toaff)