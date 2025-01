Diletta Leotta incanta New York con un maxi spacco: il prezzo dell’abito è esorbitante

Il 17 gennaio 2025, Diletta Leotta ha partecipato a New York all’evento di presentazione del trofeo del Mondiale per club, previsto per l’estate negli Stati Uniti. La conduttrice si è presentata con un look elegante, indossando un abito dal valore di 3200 euro, perfetto per il red carpet.

Organizzato da DAZN, l’evento ha avuto luogo a Times Square e ha attirato diverse personalità del mondo sportivo e dell’intrattenimento. Diletta, nota figura dell’emittente, ha avuto l’opportunità di intervistare il cantante Robbie Williams e di incontrare altri volti celebri del calcio.

Per l’occasione, ha scelto un abito asimmetrico monospalla di colore nero, realizzato dal designer Demna, Direttore Creativo di Balenciaga. L’abito unisce due stili, presentando da un lato un mini dress e dall’altro un lungo vestito da sera con strascico. La scelta di un outfit total black ha esaltato la figura snella della conduttrice, curata nei minimi dettagli con il suo stylist di fiducia, Nicolò Grossi.

Il valore dell’abito, disponibile su vari e-commerce, le conferisce un’immagine di alta moda e classe. Diletta ha completato il look con gioielli di Tiffany & Co., scelta particolare per l’importante location, e con un paio di décolleté dal tacco vertiginoso firmate Casadei, che hanno ulteriormente valorizzato il suo stile sofisticato.

Il look di Diletta Leotta ha catturato l’attenzione, rendendo l’evento ancora più glamour. La scelta di un abito firmato da un designer rinomato e l’abbinamento con accessori di prestigio dimostrano la sua spiccata sensibilità per la moda e l’immagine, particolarmente in contesti di alta visibilità. La serata ha avuto successo non solo per l’importanza dell’evento, ma anche per la presenza di Diletta, che continua a rappresentare un’icona di stile nel panorama televisivo italiano.