Diletta Leotta in volo per New York a bordo di un jet privato con una borsa dal costo esorbitante: ecco il prezzo

Diletta Leotta è recentemente partita per New York a bordo di un jet privato, sfoggiando un look elegante con un completo total white e una preziosa Birkin bag di Hermès. La borsa, un simbolo di lusso e status, ha attirato l’attenzione dei suoi follower, sottolineando il suo stile di vita raffinato.

Nel 2024, Diletta si trova in un periodo di novità, avendo recentemente festeggiato le nozze con Loris Karius e la nascita della loro figlia Aria. Nonostante il suo soggiorno a New York, la conduttrice ha mantenuto riservato il motivo del viaggio, lasciando spazio a diverse congetture. Prima della partenza, ha condiviso sui social alcuni momenti del suo viaggio, dimostrando il suo comfort e la cura del look da viaggio.

All’arrivo a New York, ha viaggiato con il suo stylist Nicolò Grossi, suggerendo che la visita potrebbe avere un aspetto professionale. Optando per un jet privato, ha potuto evitare i voli di linea. Durante il volo, Diletta ha documentato tramite i social vari momenti, dalla preparazione dei bagagli all’imbarco e alla vista panoramica della città, mostrando il suo outfit pratico e alla moda, composto da pantaloni oversize e un top a maniche corte.

Un elemento distintivo del suo look è stata la Birkin bag di Hermès, in pelle togo color tortora, un accessorio simbolo di lusso. Questo modello, di 35 cm, è considerato un oggetto di alta moda e attualmente ha un valore stimato oltre 22.000 euro, essendo fuori produzione. Diletta ha una passione per la moda e gli accessori di alta gamma, collezionando diverse borse di marca, ma questa Birkin bag si distingue per rarità e costo, rendendola un oggetto di desiderio.

La conduttrice continua a essere un’icona di stile, dimostrando di sapere abbinare praticità ed eleganza, anche durante i viaggi. La sua presenza a New York, unita all’attenzione ai dettagli e alla scelta di accessori di lusso, mantiene alta l’attenzione sulla sua immagine e carriera professionale. Diletta Leotta rappresenta un esempio di come si possa viaggiare senza rinunciare allo stile e al comfort.