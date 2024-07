Diletta Leotta, emerso il prezzo esorbitante del suo vestito da sposa mozzafiato: ecco la cifra

A poco più di un paio di settimane di distanza dalla favolosa cerimonia di Diletta Leotta, lei e suo marito sono in luna di miele. Le nozze con Loris Karius sono state davvero un matrimonio-evento, chiacchierato e analizzato nei minimi dettagli. La coppia, accompagnata dalla loro figlia Aria, si è recata a Forte dei Marmi per una splendida vacanza in tre.

Adesso che sono passati diversi giorni dal giorno del matrimonio, la conduttrice ha ancora il sorriso e gli occhi colmi d’emozione di quel momento quando ha detto “sì”. Il 22 giugno rimarrà una data indimenticabile per Diletta Leotta, carica di ricordi importanti.

L’evento, come sappiamo bene, si è svolto nelle isole Eolie, una delle location più suggestive dell’anno. Tra gli invitati, molti volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo, e non potevano passare inosservati nomi come Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis ed Elodie. Durante la giornata di festeggiamenti per il matrimonio, Diletta Leotta, da sposa eccezionale, ha cambiato ben quattro volte abito.

Per il giorno del matrimonio, Diletta Leotta ha scelto un brand molto amato da diverse personalità del mondo della televisione e dello spettacolo: Atelier Emé. Questo marchio è stato scelto anche da altre spose di recente, tra cui Simona Ventura e Cecilia Rodriguez. Anche Francesca Ferragni, Raissa Russi, Giorgia Palmas, Giulia Penna, Paola Turani e Carlotta Perego hanno optato per lo stesso marchio.

Per la cerimonia di Diletta Leotta, come specificato su Instagram grazie all’hashtag #adv, si tratta di una vera e propria collaborazione per una pubblicità. La conduttrice ha ricevuto un compenso per sfoggiare l’abito. L’abito che ha indossato nella prima parte della giornata, creato solo per lei, infatti, porta il suo nome. Il capo di alta sartoria è realizzato interamente in pizzo rebrodé con complesse geometrie floreali. L’abito, inoltre, è composto da tre pezzi: un corpetto con collo alto e maniche lunghe, un corsage strutturato e una gonna semitrasparente. A completare il “set”, un velo lungo sei metri, in tulle, bordato da dettagli di pizzo.

Diletta Leotta, nel corso della cerimonia, ha indossato l’abito completo con corpetto a maniche lunghe e gonna con strascico, salvo poi trasformarlo in altri abiti, dato che si trattava di una sorta di “tre in uno”. Il tre pezzi è disponibile sul sito ufficiale di Atelier Emé al costo di 22.800 euro. Per il party, successivamente, la sposa ha scelto un abito con frange e cristalli più adatto a un momento più movimentato.