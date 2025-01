Diletta Leotta e Loris Karius: la verità sulla crisi

Loris Karius, portiere e marito della conduttrice Diletta Leotta, ha rilasciato un’intervista a “Sette” in cui ha discusso vari aspetti della sua vita personale e familiare. Tra i temi affrontati ci sono le voci di crisi nel loro rapporto e il desiderio di avere un secondo figlio. Karius ha svelato che la figlia Aria, nata nel 2023, occupa un posto centrale nella loro vita e che lui si rivolge a lei in tedesco, mentre Diletta usa l’italiano. La lingua di comunicazione principale in casa è l’inglese.

Karius ha accennato a pressioni esterne riguardanti una presunta crisi, ma ha preferito non approfondire, lasciando sottintendere che il loro rapporto è solido. Ha espresso il desiderio di espandere la famiglia, affermando: “A piccoli passi, perché no?”, aggiungendo però che al momento Aria è la principessa di casa.

Il portiere ha recentemente traslocato a Milano con la famiglia e ha raccontato delle festività natalizie trascorse insieme, evidenziando come in Inghilterra non avesse mai il tempo di godere appieno delle tradizioni natalizie a causa degli impegni calcistici. Ha parlato con affetto della gioia di Aria nel trascorrere il tempo con le sue cuginette.

Oltre alla famiglia e al calcio, Karius ha introdotto la sua passione per la musica, praticando sia come ascoltatore che come deejay. Ha anche lavorato come modello alle sfilate. Questo aspetto della sua vita mostra un interesse diversificato che va oltre il tipico stereotipo del calciatore.

In merito alla fama, Karius ha rivelato che in Italia è Diletta ad essere maggiormente riconosciuta dal pubblico, mentre all’estero la situazione si inverte. Tuttavia, ha sottolineato di non avere problemi con il successo di sua moglie, affermando che entrambi supportano le rispettive carriere e si accettano a vicenda.

Karius ha concluso dicendo di non essere un uomo all’antica e di credere che la chiave del successo in una relazione sia l’accettazione reciproca, ciò che permette a entrambi di crescere e prosperare nelle loro vite professionali e personali.