Diletta Leotta e Loris Karius festeggiano l’anniversario del loro primo incontro, la notte da sogno nella lussuosissima suite: il prezzo ha moltissimi zeri

La coppia Diletta Leotta e Loris Karius sta vivendo un periodo felice, a quasi un anno dalla nascita della loro figlia Aria. La scorsa estate, i due si sono sposati sull’isola Vulcano, in un matrimonio che ha attratto l’attenzione dei media non solo per la suggestiva location, ma anche per la presenza di oltre 200 invitati famosi e gli splendidi abiti da sposa indossati da Diletta.

Dalla loro unione, la coppia ha instaurato una dolce tradizione: festeggiare l’anniversario del loro primo incontro. Recentemente, hanno celebrato questo evento speciale in grande stile, scegliendo una location esclusiva per il brindisi e condividendo sui social momenti significativi della loro storia. Le foto pubblicate hanno incluso ricordi della gravidanza di Diletta, la nascita di Aria, le immagini del matrimonio e le celebrazioni per il loro anniversario.

Le foto hanno rivelato non solo il forte legame tra i due, ma anche dettagli della raffinata location della celebrazione: il Mandarin Oriental, un hotel di lusso noto in tutto il mondo. Per l’anniversario, hanno scelto il pacchetto “Dine and Design – The Fornasetti Experience”, soggiornando nella Fornasetti Suite, arredata con le iconiche opere del famoso marchio di design.

Durante il soggiorno, la coppia ha potuto godere della Spa Suite privata, completa di idromassaggio e bagno turco, e ha cenato nella camera arredato con il tavolo “Ultime Notizie” e la carta da parati “Riflesso”. Lo chef Antonio Guida, che vanta due stelle Michelin, ha curato il loro menù, rendendo l’esperienza culinaria ancora più speciale.

Naturalmente, la curiosità si è fatta sentire riguardo al costo di questa esclusiva serata. I prezzi per un soggiorno nella Fornasetti Suite variano tra gli 8.500 e i 10.100 euro, una cifra notevole per un’avventura di lusso.

In sintesi, Diletta Leotta e Loris Karius non solo celebrano il loro amore ma anche la loro vita familiare, dimostrando di voler rendere ogni momento speciale e indimenticabile.