C’è un qualcosa di romantico nel ritorno di Postalmarket: Jeff Bezos, che in pratica ha inventato l’ecommerce, viaggia nello Spazio, e per rispondere alla sfida, l’Italia viaggia nel tempo e torna agli anni in cui (come diceva lo spot) si usava la testa e ogni pacco che arrivava era una festa.

Con ordine: è tornato in edicola, con l’immancabile Diletta Leotta in copertina, il catalogo Postalmarket, un prodotto che ha tenuto compagnia, in tanti modi diversi, a tante generazioni di italiani, da chi comprava un oggetto per la casa a chi sognava le modelle che interpretavano una ricca e sensuale offerta di abbigliamento intimo. In realtà, più che un catalogo, si tratterà di un magazine, una vera e propria vetrina del made in Italy che sarà solo il punto di partenza di tanti viaggi che si vorrebbe finissero negli acquisti online.

Dopo Anna Bonomi Bolchini, il pilota è l’Ad Stefano Bortolussi, ovviamente lui pure cresciuto in compagnia di Postalmarket e che per questo non considera Bezos un avversario, ma un modello. Se la fortuna di Amazon si è basata sulla coda lunga, la capacità di soddisfare ogni cliente col singolo prodotto che cercava, Bortolussi ha in mente una coda all’italiana, una via tricolore all’e-commerce che magari è pure benedetta dalla crisi di disponibilità di certi prodotti: “Venderemo solo prodotti italiani”, è la promessa, lasciando intendere che la sfida è piuttosto crescere mercato e consumatori di casa nostra, farli abituare a un nuovo modo di vendere e comprare, segnatamente a un nuovo rapporto tra aziende e consumatori.

Bortolussi nemmeno nasconde che persino il coronavirus è stato un’opportunità, facendo diventare esperte di Web generazioni che prima lo frequentavano poco e male, per non dire che erano platealmente ostili; pure la fase preparatoria dello sbarco sul mercato è stata più facile, paradossalmente, durante il primo lockdown, perché ha permesso di riunire in digitale le tante anime diverse dell’azienda, tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Piemonte. Ovvio che poi si punterà all’unificazione, intanto Postalmarket ha casa anche a Treviso, nella H Farm di Donadon, e tra le firme tecnologiche della squadra c’è anche la Storeden di Francesco D’Avella. In campo, un mini esercito di centinaia di persone.

La partenza, come si diceva, ha qualcosa di romantico: in 20mila hanno prenotato la prima copia del magazine, sui social la tribù conta già 50mila follower e la road map prevede che la crescita prosegua sia online sia offline, con una offerta più che olimpica: “Partiamo con 6 aree, non ci bastavano 5 cerchi. Ci sono l’intimo, perché io pure ricordo quei cataloghi – ha spiegato Bortolussi – l’abbigliamento classico, i prodotti di bellezza e quelli per la casa. Il tempo libero allargato a tutti i nuovi consumi dello sport e poi cibo e bevande, il più made in Italy di tutti i settori”.

La strategia è quella di lavorare molto sul calendario, presentare sul magazine le novità e poi renderle disponibile online, pian piano coinvolgendo anche quanti, all’estero, subiscono il fascino dell’Italia e possono arrivare a scoprirne i prodotti meno noti. Postalmarket vorrebbe insomma essere un gruppo allargato, all’insegna della qualità: non solo grandi aziende, ma anche artigiani che puntano a crescere e finalmente possono farlo avendo una platea più ampia. Bezos può continuare tranquillamente i viaggi nello Spazio, Postalmarket vuole dimostrare quanto spazio c’è in Italia per l’ecommerce.