Manca ancora un mese e mezzo al ritorno dei programmi Mediaset, ma questo non vuole dire che autori e conduttori non stiano lavorando anche in queste settimane. Per Silvia Toffanin quella in arrivo sarà una stagione televisiva più impegnativa del solito, visto che il suo Verissimo andrà in onda sia il sabato che la domenica, al posto di Domenica Live. Stando a quanto riporta Blasting News, la presentatrice vorrebbe Can Yaman e Diletta Leotta (paparazzati recentemente in Turchia) in una delle prime puntate del suo show.

“Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, la macchina organizzativa di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, si sarebbe messa già al lavoro per la messa in onda della nuova edizione in programma a partire dal prossimo settembre. La conduttrice e la sua squadra di autori sono già al lavoro per chiudere i primi contratti con i personaggi famosi che si racconteranno nel corso dei primi mesi di messa in onda a Verissimo e pare che, il sogno di Silvia Toffanin, sia quello di riuscire ad avere la coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta. I due protagonisti del gossip del momento, belli e innamorati, sarebbero corteggiati dalla padrona di casa del talk show del weekend di Canale 5. Non si esclude che, nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, Silvia Toffanin possa puntare sulla coppia Can-Diletta proprio per una delle prime puntate della nuova edizione di Verissimo”.

Impresa non impossibile per la Toffanin, che negli ultimi anni è riuscita ad ospitare personaggi anche più famosi della coppia del momento. Quindi – se Can Yaman e Diletta Leotta dovessero arrivare insieme a settembre – sono quasi certo che Silvia riuscirà ad ospitarli nel suo salotto.

I video di Can Yaman e Diletta Leotta.