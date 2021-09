I rumor erano fondati, Diletta Leotta e Can Yaman si sono davvero lasciati. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la conduttrice ha spiegato come mai è finita con l’attore turco. Tra i due non c’era più equilibrio nel quotidiano, la loro vita nel privato era diventata ingestibile ed ha rovinato tutto.

“Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola. Per noi è stato un colpo di fulmine. Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono innamorati. Abbiamo vissuto una passione enorme. Un mix esplosivo tra una siciliana e un turco. Ed è stato tutto veloce e bello. La cosa complicata quando ti capita di innamorarti di un uomo così famoso è fare i conti con tutte queste cose. Mi piace condividere, ma c’è la vita reale dietro lo schermo. E quella lì era difficile da tenere intima. Questo chiaramente pesa e ci fai i conti, facciamo questo lavoro. Però ecco dividere la persona dal personaggio a volte era difficile. Dividere la persona dal personaggio era difficile”.

“La cosa che mi è dispiaciuta di più di questa fine… ti racconto tutto quello che non ho mai detto. Diciamo che è che qualcuno diceva è una storia a tavolino, finta. Ma perché? Come si fa a dire una cosa del genere, chi è che pensa che l’amore possa essere pianificato? L’amore ti capita, non puoi decidere. A me è capitato di innamorarmi. Sull’amore non so trovare delle parole per dirti cos’è, ma non si pianifica.

Se sono o ero innamorata? Penso di esserlo. Credo che quando lo si è si perde lucidità e sicurezze, anche il controllo. A volte scappa anche l’amore.

Se è tutto finito? Non è un momento facile, può capitare a tutte le coppie. In futuro non so cosa succederà. L’amore e la vita sono imprevedibili. Io mi auguro che possa ricominciare. Se dovesse iniziare mi auguro che si possa trovare un equilibrio nella quotidianità perché quello mancava. Ora non ci sentiamo, siamo lontani. Avevamo parlato anche di matrimonio, c’è stata la proposta. Le cose sono andate troppo veloci”.