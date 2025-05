Diletta Leotta e Can Yaman: il quasi incidente al party

La cantante Elodie ha festeggiato il suo 35° compleanno lo scorso 5 maggio, organizzando una cena al ristorante Casa Giardino e un party al Botox Matinée di Milano, a cui ha partecipato anche l’amica Diletta Leotta. Durante la serata, Diletta ha avuto un incontro inaspettato con l’attore turco Can Yaman, suo ex compagno, con il quale ha avuto una breve relazione in passato.

Il settimanale “Oggi” ha riportato che tra Diletta e Can si è sfiorato un “incidente diplomatico” durante il party. Nonostante il loro passato, i due non mantengono più alcun rapporto, Diletta si è recentemente dedicata alla sua famiglia con il marito Loris Karius e la figlia Aria.

È comune per personaggi del loro calibro incontrarsi in celebri locali milanesi, quindi non è escluso che situazioni simili possano ripetersi in futuro.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it