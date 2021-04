I ben informati assicurano che la relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman sia arrivata al capolinea. Eppure la conduttrice recentemente a Striscia la Notizia ha dichiarato di essere molto felice con il bel turco ed ha aggiunto che il loro matrimonio non è saltato.

Oggi però è arrivata una bomba, pare infatti che la Leotta sia stata vista insieme a Ryan Friedkin, il figlio del proprietario della Roma. Stando a quanto ha appena riportato Dagospia, Diletta e Ryan sarebbero stati avvistati in un famoso hotel della capitale.

“Sapete perché Diletta Leotta ha scaricato in fretta e furia il turcomanno Can Yaman? – fa sapere Dagospia – Perché si e’ dedicata al ripasso degli highlights della serie A in compagnia di Ryan Friedkin. Lui è noto perché è il figlio del proprietario della Roma. Per una settimana, i due hanno sfogliato gli almanacchi del campionato in un hotel de charme di Roma”.

De gustibus, ma io sarei rimasto con Can e le sue ‘ali del sogno’…

“Se la loro storia puzza di finto? Non l’ho ancora capito, è un po’ troppo bella per essere vera. – ha dichiartato a Il fatto Quotidiano – Non ci credo neanch’io fino in fondo. Altra coppia, se Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sposeranno? Credo sia più una volontà della Boschi, non so se Berruti sia così felice di sposarsi”.