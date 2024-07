Diletta Leotta commenta il titolo di Repubblica su Rossella Fiamingo

La medaglia d’oro nella scherma, Rossella Fiamingo, è stata etichettata da Repubblica come “l’amica di Diletta Leotta” scatenando, ovviamente, una gran polemica. Al momento la sportiva ha preferito non rispondere, ma lo ha fatto per lei la conduttrice di DAZN.

Rossella Fiamingo vince una medaglia d’oro alle Olimpiadi, ma per Repubblica è “l’amica di Diletta Leotta” https://t.co/xqCiNoAH6H — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 31, 2024

Lo ha fatto condividendo su Instagram uno scatto che la ritrae insieme a Rossella Fiamingo nel giorno del suo matrimonio. “Orgogliosa e onora di essere amica tua campionessa!“.



“L’amica di Diletta Leotta”, le parole di Margherita Granbassi

A “difendere” pubblicamente Rossella Fiamingo è stata anche Margherita Granbassi in tv. “Volevo solo fare un piccolo accenno a un titolo di un giornale che mi è capitato sott’occhio poco dopo la vittoria. Un famoso giornale nell’edizione online le descrive come l’amica di Diletta Leotta, la psicologa, la francese, la veterana. E no: loro si chiamano Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi“.

