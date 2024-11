Diletta Leotta brilla con l’abito di cristalli nell’ultima puntata de La Talpa: il prezzo è stratosferico

Diletta Leotta ha concluso La Talpa con un abito di cristalli firmato Retrofête, sottolineando il suo stile glamour nonostante il flop del programma, vinto da Alessandro Egger. La trasmissione, attesa da 16 anni, ha avuto la sua ultima puntata il 26 novembre 2024, che ha riunito tre episodi in una serata. Sebbene i risultati di audience non siano stati entusiasmanti, l’esperienza per Diletta rappresenta un importante traguardo professionale, essendo stata la sua prima conduzione in prima serata su Canale 5.

Accanto al suo stylist Nicolò Grossi, Diletta ha presentato una gamma di look che hanno spaziato da tubini aderenti a lunghi abiti con audaci scollature. Particolarmente memorabili sono stati i long dress con spalle scoperte e abiti con spacchi, che hanno messo in risalto la sua figura. In alcune prove all’aperto, ha indossato capi ispirati a Lara Croft, evidenziando un perfetto equilibrio tra eleganza e praticità.

L’ultima puntata ha visto Diletta esibirsi con un numero maggiore di outfit, alternando look per le riprese esterne e per lo studio, dimostrando così la sua versatilità. La conduttrice è riuscita a mescolare stili e tendenze, diventando un esempio di come la moda possa arricchire l’esperienza televisiva.

Per il finale del programma, Diletta ha scelto un abito d’impatto, lo slip dress lungo fino alla caviglia, adornato da cristalli scintillanti, firmato Retrofête. Questo vestito ha accentuato la sua silhouette e scollatura, sottolineando il desiderio di brillare in un momento cruciale, specialmente durante la rivelazione della talpa, Lucilla Agosti, che ha ottenuto il secondo posto.

L'”Irina maxi dress” di Retrofête, impreziosito da catenine scintillanti, esalta la figura femminile con un tocco di eleganza. Attualmente in vendita a 3.250 euro, è disponibile anche a prezzo scontato per il Black Friday. Diletta ha completato il look con tacchi alti e gioielli d’epoca firmati Aurea Selection, creando un’immagine di grande impatto visivo. Sicuramente, anche in un contesto di ascolti deludenti, Diletta Leotta ha saputo elevare La Talpa attraverso il suo stile glamour e femminile.