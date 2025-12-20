14.8 C
Diletta Leotta aspetta seconda gravidanza

Diletta Leotta aspetta seconda gravidanza

La notizia della seconda gravidanza di Diletta Leotta è arrivata improvvisa, almeno per il grande pubblico. La conduttrice ha condiviso la notizia sui social insieme al marito Loris Karius e alla piccola Aria, dichiarando che “questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello” e che Aria sta diventando una sorella maggiore.

L’annuncio è stato semplice e tenero, e ha certificato un momento di ritrovata serenità dopo mesi di rumors su una presunta crisi di coppia. Diletta non ha voluto svelare né il sesso del bambino né il mese esatto di gravidanza, ma guardando il pancino già pronunciato si può intuire che la conduttrice sarebbe già nel pieno del secondo trimestre.

Il desiderio di allargare la famiglia non è una sorpresa per chi segue Diletta Leotta, che aveva dichiarato di aver sempre desiderato avere figli e che arriva da una famiglia numerosa. La relazione con Loris Karius ha attraversato una fase di assestamento a causa della vita a distanza, ma la coppia ha superato la crisi e ora si prepara a una nuova sfida: crescere due figli tra città, viaggi, partite e studi televisivi.

Dopo l’annuncio, Diletta ha pubblicato foto che mettono in primo piano la pancia, scatti dietro le quinte del programma “Fuoriclasse” che conduce, in cui la maternità si intreccia con la vita professionale. La storia di questa famiglia è cominciata con l’arrivo di Aria, nata lo stesso giorno del compleanno della madre, e proseguita con il matrimonio da favola sull’isola di Vulcano.

Tuttavia, la famiglia Leotta-Karius è stata anche al centro di una polemica sui social riguardo all’esposizione dei minori. Diletta ha pubblicato una foto in cui tiene in braccio Aria mentre saluta il papà sul campo, e la bimba appare in lacrime, visibilmente agitata. Ciò ha scatenato commenti duri sui social, che criticano l’esposizione dei minori e la tutela della loro privacy.

Ora, con la seconda gravidanza, la famiglia Leotta-Karius si prepara a un nuovo equilibrio tra affetti reali e racconto social, consapevole che ogni scelta finirà inevitabilmente sotto la lente dei follower.

