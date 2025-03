Digiuno e salute: il 30 marzo fine del Ramadan

Il 30 marzo segna la fine del Ramadan, mese sacro per i musulmani che praticano il digiuno dall’alba al tramonto in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto. A Roma, il 17 marzo, si è svolta la prima edizione de “Il Tavolo del Ramadan – Iftar” presso l’Hotel St Regis, coinvolgendo autorità religiose e diplomatiche. Durante l’evento, ospiti d’onore come il Cardinal Pietro Parolin e Shaykh Muhammad Bin Abdul Karim Al Issa hanno condiviso il pasto, riflettendo l’importanza della condivisione in molte religioni monoteistiche. L’incontro, sostenuto dall’Ambasciatrice marocchina Rajae Naji, ha visto partecipare oltre ventidue rappresentanze diplomatiche.

Il digiuno, pur avendo radici religiose, sta diventando sempre più popolare nell’ambito della salute e del benessere. La pratica del digiuno intermittente è spesso utilizzata per la perdita di peso e coinvolge periodi di astensione dal cibo. Il digiuno durante il Ramadan, che comprende l’astensione da cibo, bevande e fumo, è uno dei cinque pilastri dell’Islam.

Dal punto di vista della salute, il digiuno, se praticato correttamente, può portare a benefici come la riduzione della massa grassa e il miglioramento della sensibilità all’insulina. Studi suggeriscono anche che può aumentare la durata della vita e ridurre l’infiammazione nel corpo. Tuttavia, un digiuno mal gestito può causare carenze nutrizionali, irritabilità e riduzione del metabolismo. Persone con determinate patologie, donne in gravidanza e anziani dovrebbero consultare un medico prima di intraprendere il digiuno per evitarne le complicazioni.