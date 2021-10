Il nome chiarisce bene le intenzioni: si chiama “DigitalMente, imparare, creare e condividere nel digitale in sicurezza” ed è il progetto educativo ideato da Unione nazionale Consumatori con il supporto di TikTok e la consulenza della psicoterapeuta Maura Manca (questo il suo blog sule pagine di Italian Tech), dedicato a creare una cultura digitale orientata alla sicurezza e alla promozione di un ambiente sicuro e positivo. Disponibili da oggi sulla piattaforma realizzata da Educazione Digitale per l’anno accademico 2021/2022, i materiali didattici si rivolgono agli insegnanti delle scuole secondarie di tutta Italia.

Internet

All’incontro di presentazione a Roma è intervenuto Guido Scorza, componente dell’Autorità garante della Privacy, che ha ribadito che “proteggere i minori online e accompagnarli in un percorso digitale sicuro e adatto alla loro età è una priorità. Una sfida difficile, ma che si può vincere con un approccio sistemico che coinvolga tutti gli attori, in primis scuola e famiglie che hanno un ruolo chiave nella formazione dei più giovani”. L’educazione digitale è del resto un tema molto sentito anche dagli stessi adolescenti, come rivelano i dati di una ricerca condotta da Skuola.net: i cosiddetti nativi digitali risultano essere molto interessati alla sicurezza online, l’80% di loro ha letto i regolamenti delle piattaforme online e quasi la metà (44%) ha consultato materiali educational per navigare in modo più sicuro. Ma vorrebbero saperne di più soprattutto su privacy, tempo speso online e fake news, temi su cui si informano (anche) attraveso gli insegnanti (nel 41% dei casi) e i genitori (nel 26% dei casi).

Dopo la Guida per i Genitori, realizzata da Unc sempre con la consulenza di Manca e il supporto di TikTok, il social network più amato dai giovanissimi, questo è un altro passo che dovrebbe creare una sinergia tra educatori, piattaforme e famiglie per formare i più giovani in questo passaggio fondamentale del percorso digitale: “I ragazzi di oggi, grazie al digitale, diventano consumatori ben prima rispetto ai loro genitori – ha ricordato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Consumatori – È questa una grande opportunità che permette di abbattere i confini e anche esprimere la creatività, ma è sempre bene ricordare che il digitale è uno strumento e come tale deve essere usato nel modo giusto”.

Social e business

TikTok: “La sicurezza è la nostra priorità”

Da quello che è il social network del momento (e probabilmente anche del futuro), Giacomo Mannheimer, responsabile del settore Government affairs e Public policy per l’Europa meridionale, ha detto che “la sicurezza è una priorità assoluta per TikTok ed è in questa direzione che vengono migliorate e aggiornate costantemente le policy, gli strumenti e le risorse a disposizione degli iscritti. La nostra mission è che le persone si divertano, e per farlo devono avere un ambiente del tutto sicuro“. Ancora: “Un’attenzione particolare è rivolta agli adolescenti, motivo per cui nel tempo sono stati apportati cambiamenti importanti, incluse misure inedite per il settore, per rendere ancora più sicura l’esperienza dei minorenni e supportare le famiglie con strumenti che permettano di accompagnarli nella loro percorso online”.