Digitalizzazione nel Medio Campidano: vers le nuove frontiere

La Provincia del Medio Campidano sta intraprendendo un importante percorso di modernizzazione e miglioramento dei suoi servizi, grazie a un finanziamento di 931.712 euro dai fondi del Pnrr. Questa somma consente di migrare i dati dell’ente al cloud nazionale, un modello che promuove l’efficienza e l’innovazione nella digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Il commissario della Provincia, Roberto Cadeddu, ha ricordato che, in aprile, l’ente ha partecipato a un bando del Governo, mirato a rafforzare le infrastrutture digitali delle province e delle città metropolitane. Recentemente è arrivato il decreto di ammissione al contributo.

La digitalizzazione, ha precisato Cadeddu, non è solo una questione tecnica, ma comporta la riduzione della burocrazia e facilita l’accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese, migliorando così l’efficienza e la trasparenza. A breve saranno avviate le procedure per la selezione di un operatore economico che supporterà l’ente nella realizzazione del progetto.

Tra i vantaggi dell’iniziativa ci sono la sicurezza dei dati, che saranno disponibili online 24 ore su 24, e procedure semplificate anche all’interno dell’ente. Inoltre, si prevedono costi di gestione ridotti e un minore impatto ambientale, grazie all’uso di infrastrutture centralizzate. Questa strategia è in linea con gli obiettivi di innovazione digitale stabiliti dall’Unione Europea e dal Governo italiano.