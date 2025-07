Digitalizzazione in Puglia: sfide e opportunità per le PMI

La digitalizzazione in Puglia sta vivendo un momento cruciale, con un incremento delle dotazioni tecnologiche da parte delle imprese locali e una crescente attenzione verso la sostenibilità. In occasione del roadshow “La via del Digitale per le imprese italiane”, sono stati presentati i dati dell’Assintel Report Puglia, che mostrano come le aziende della regione abbiano mediamente una maggiore capacità tecnologica rispetto alla media nazionale.

Le imprese pugliesi utilizzano in media 6,7 tecnologie ICT, rispetto al 6,4 nazionale, con una diffusione significativa di servizi cloud e soluzioni gestionali. Inoltre, il 36,2% delle aziende prevede di aumentare il budget destinato all’ICT nel 2025, evidenziando un impegno verso la trasformazione digitale.

Le tecnologie emergenti come l’Internet of Things (IoT) e l’intelligenza artificiale (AI) trovano una maggiore applicazione in Puglia, con molte aziende pronte a sperimentare queste innovazioni per ottimizzare processi e modelli di business. L’attenzione alla sostenibilità è un ulteriore fattore distintivo: il 22,6% delle imprese locali la considera una priorità, contro il 16,5% a livello nazionale.

Nonostante questi progressi, circa un terzo delle aziende pugliesi percepisce il contesto territoriale come un ostacolo alla digitalizzazione e il 70,4% ritiene fondamentale aumentare le competenze digitali interne. La collaborazione tra istituzioni e imprese risulta quindi cruciale per sviluppare un ecosistema favorevole e garantire opportunità di innovazione.

Infine, iniziative come gli sportelli SPIN sono state istituzionalizzate per fornire supporto nella transizione digitale ed ecologica, offrendo servizi gratuiti alle piccole e medie imprese attraverso consulenze specialistiche e orientamento digitale.