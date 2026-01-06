Digitalizzazione in Italia

L’Italia ha puntato sull’innovazione digitale, destinando il 27% del PNRR alla transizione digitale. Le due direttrici principali di questo piano sono la digitalizzazione della Pubblica amministrazione e lo sviluppo di Reti ultraveloci.

Gli obiettivi che l’Italia si è posta includono: diffondere l’identità digitale, in modo che sia utilizzata dal 70% della popolazione, inclusi anziani e bambini; colmare il gap di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente abile; portare circa il 75% delle PA italiane a utilizzare servizi in cloud; raggiungere almeno l’80% dei servizi pubblici essenziali erogati online; raggiungere, in collaborazione con il Ministero, il 100% delle famiglie e delle imprese italiane con reti a banda ultra-larga.

Tutti questi obiettivi sono perseguiti attraverso il piano «Italia Domani».