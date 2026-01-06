3.1 C
Roma
giovedì – 8 Gennaio 2026
Tecnologia

Digitalizzazione in Italia

Da stranotizie
Digitalizzazione in Italia

L’Italia ha puntato sull’innovazione digitale, destinando il 27% del PNRR alla transizione digitale. Le due direttrici principali di questo piano sono la digitalizzazione della Pubblica amministrazione e lo sviluppo di Reti ultraveloci.

Gli obiettivi che l’Italia si è posta includono: diffondere l’identità digitale, in modo che sia utilizzata dal 70% della popolazione, inclusi anziani e bambini; colmare il gap di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente abile; portare circa il 75% delle PA italiane a utilizzare servizi in cloud; raggiungere almeno l’80% dei servizi pubblici essenziali erogati online; raggiungere, in collaborazione con il Ministero, il 100% delle famiglie e delle imprese italiane con reti a banda ultra-larga.

Tutti questi obiettivi sono perseguiti attraverso il piano «Italia Domani».

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Festival Musica Arezzo UT ART
Articolo successivo
Dassault Systemes in calo a Parigi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.