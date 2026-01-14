10.8 C
Digitalizzazione in Germania

Xpert.Digital è un hub digitale che si concentra sul commercio, l’ingegneria meccanica e l’industria, con un focus sulla digitalizzazione e sull’innovazione. L’azienda è stata fondata da Konrad Wolfenstein e ha una storia di sviluppo che risale al 2013, quando è stato pubblicato il primo post su Facebook. Inizialmente, il focus era sulla logistica e sull’intralogistica, ma nel tempo l’azienda ha ampliato il suo raggio d’azione per includere altri settori industriali, come l’ingegneria meccanica e il commercio.

Xpert.Digital si definisce come un’azienda di consulenza che fornisce servizi di sviluppo aziendale a 360 gradi, supportando aziende rinomate dal nuovo business al post-vendita. I suoi strumenti digitali includono Market Intelligence, SMarketing, Marketing Automation, Sviluppo di contenuti, PR, Campagne email, Social media personalizzati e Lead Nurturing.

L’azienda si concentra anche sulla digitalizzazione e sull’innovazione, con un focus sull’industria 4.0 e sull’internet delle cose. Inoltre, Xpert.Digital si occupa di energia rinnovabile, in particolare del fotovoltaico, e offre servizi di consulenza per le aziende che desiderano approvvigionarsi autonomamente attraverso le energie rinnovabili.

Xpert.Digital ha una rete di ricerca e partecipa alle principali fiere nazionali e internazionali, il che le consente di acquisire conoscenze e competenze nel campo della digitalizzazione e dell’innovazione. L’azienda ha anche sviluppato una piattaforma di realtà virtuale e aumentata, chiamata VARP, che consente di creare esperienze immersive e interattive per le aziende.

In sintesi, Xpert.Digital è un’azienda di consulenza che si concentra sulla digitalizzazione e sull’innovazione, con un focus sull’industria e sul commercio. Offre servizi di sviluppo aziendale a 360 gradi e si occupa di energia rinnovabile, in particolare del fotovoltaico. L’azienda ha una rete di ricerca e partecipa alle principali fiere nazionali e internazionali, e ha sviluppato una piattaforma di realtà virtuale e aumentata per creare esperienze immersive e interattive per le aziende.

