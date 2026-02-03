13 C
Digitalizzazione delle Dolomiti: innovazione sciistica in Italia

Digitalizzazione delle Dolomiti: innovazione sciistica in Italia

Il comprensorio sciistico Dolomiti Superski è in collaborazione con Tinext Experience da sette anni per un progetto di digital transformation che ha migliorato l’esperienza degli sciatori, sfruttando dati e Intelligenza Artificiale.

La partnership è iniziata con la necessità di identificare gli utenti, nonostante Dolomiti Superski disponesse già di ampie informazioni sui comportamenti degli sciatori. È stato introdotto Salesforce CRM per creare itinerari personalizzati e riconoscere gli utenti. Successivamente, è stata sviluppata una comunicazione individuale attraverso l’area personale My Dolomiti, dove gli utenti possono registrarsi e accedere a contenuti personalizzati sulla propria esperienza sciistica.

In seguito, Tinext Experience ha ridisegnato l’intera piattaforma web, implementando la Digital Experience Platform di Magnolia. Questa piattaforma è divisa in un’area pubblica, per la scoperta del comprensorio, e in un’area riservata, che favorisce l’engagement degli utenti registrati.

Nel corso del progetto, è stata rivista anche la sezione ecommerce e creato un configuratore interattivo per gli skipass, che semplifica le tariffe variabili. Questo strumento rende l’intero processo di acquisto più fluido e intuitivo.

Grazie a queste integrazioni, Dolomiti Superski può ora offrire comunicazioni personalizzate, gestendo il customer journey dallo studio della vacanza all’esperienza sulle piste. I risultati ottenuti includono due milioni di utenti profilati e un tasso di conversione del 40% nelle campagne di personalizzazione.

Recentemente, è stato avviato un progetto di Intelligenza Artificiale per il customer service, con un agent AI che gestisce autonomamente richieste semplici, migliorando l’assistenza utenti e permettendo agli operatori umani di concentrarsi su richieste più complesse.

