Digitale, torna il Salotto Mix con "Look over the bow"

“Look over the bow” è il titolo della sedicesima edizione del Salotto, l’evento annuale promosso da Mix-Milan Internet eXchange, che si terrà a Milano il prossimo 29 novembre nella cornice della Scuola Militare Teulié, nel centro della città. Lanciato nel 2007, il Salotto rappresenta un’occasione di incontro, confronto e networking per gli operatori del settore, in grado di attrarre oggi sul tema del digital

e e non solo oltre 500 tra dirigenti, tecnici e giornalisti del comparto Telco in Italia.

L’agenda si aprirà con i saluti di Alessandro Talotta, Presidente MIX, del Colonnello Gianluigi D’Ambrosio, comandante della Scuola Militare Teuliè, e di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano. Seguiranno quindi due panel, con la partecipazione di diversi esponenti istituzionali e di figure di rilievo nel panorama economico e tecnologico, moderati da Enrico Pagliarini di Radio 24. Nella prima sessione, introdotta dal keynote speech di Gianfilippo Mancini, Ceo Sorgenia, si parlerà delle strategie adottate dalle imprese del comparto Tlc per affrontare l’attuale crisi energetica.

Il secondo panel vedrà il ritorno di Gerard Pogorel, Professor di Economia Emerito Institut Polytechnique de Paris, Telecom Paris che aprirà il dibattito su infrastrutture, Cloud e Cibersecurity. Parteciperanno al confronto, tra gli altri, Massimiliano Capitanio, Commissario Agcom; Nicola Procaccini, Responsabile Ambiente ed Energia, Fratelli d’Italia; Sherif Rizkalla, Ceo Stack EmeaA Italy, Federico Protto, Ceo Retelit, Vincenzo Scarlato, Direttore Markerting Irideos, Marco Arioli, Cto Eolo, e Gilberto Di Pietro, Chairman Fiber Telecom.