Digitale: Oggiano, ‘Intelligenza Artificiale e Futuro del Giornalismo’

Tra i temi e le sfide future del giornalismo, l’intelligenza artificiale riveste un ruolo centrale, ma ci sono anche altre questioni importanti, come la sostenibilità economica sulle piattaforme. Francesco Oggiano, fondatore del Digital Journalism Fest, ha sottolineato la necessità di affrontare queste sfide durante il festival che si è tenuto al centro culturale Base di Milano. L’evento ha visto un’affluenza di professionisti e appassionati, offrendo una giornata ricca di incontri e dibattiti sul futuro della comunicazione. Tra i temi trattati, ci sono il giornalismo social, i creator, l’impatto delle piattaforme e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, oltre a consigli pratici per la creazione di contenuti originali. Oggiano ha messo in guardia sul rischio di omogeneità nei contenuti prodotti, evidenziando l’importanza della creatività all’interno di questi ecosistemi tecnologici. La discussione ha riguardato anche come i professionisti del settore possano adattarsi ai cambiamenti e alle innovazioni tecnologiche, per garantire un futuro sostenibile e ricco di prospettive per il giornalismo.