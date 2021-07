Mentre molti settori hanno già archiviato la crisi scatenata dal Covid e guardano con fiducia crescente al futuro, l’industria manifatturiera continua a fare i conti con le enormi difficoltà create dall’epidemia. L’interruzione delle supply chain (in particolar modo quella dei microchip) sta portando addirittura allo stop di fabbriche nei comparti più disparati. È però proprio l’industria manifatturiera, soprattutto se high tech, quella che ha le maggiori potenzialità su un orizzonte temporale che non sia il breve periodo.

Tecnologie come l’intelligenza artificiale sono infatti solo agli albori e il loro sviluppo apre prospettive per molti versi ancora inesplorate. Ed è proprio per questo motivo che il World Manufacturing Forum ha intitolato il suo ultimo paper “Back to the future: Manufacturing beyond Covid-19” (Ritorno al futuro: il manifatturiero oltre il Covid-19).

“L’attuale pandemia di Covid-19 ha avuto conseguenze di vasta portata per la società – si legge nel rapporto – In particolare il settore manifatturiero, in gran parte dipendente da supply chain globali interconnesse, ha subito contraccolpi di non lieve entità. Come ci insegna la storia però, le grandi crisi portano sempre con sé importanti cambiamenti nel modo in cui si fanno le cose. È quindi importante riflettere su come sta cambiando il settore manifatturiero e guardare oltre le sfide che sta affrontando in questo momento per cogliere le opportunità che ci sono. In altre parole, è importante capire come queste sfide possano trasformare il settore e renderlo più resiliente a lungo termine”.

Lo studio del World Manufacturing Forum parte dalla conta dei danni. Ad aver fatto le spese della pandemia sono stati soprattutto i lavoratori e specificatamente le donne, elemento che ha così ampliato il cosiddetto gender gap. Ha poi penalizzato le piccole e medie imprese, quelle con le spalle meno larghe e dunque meno preparate a fronteggiare un evento avverso e imprevisto come il Covid-19.

Il virus non ha però avuto solo effetti negativi, ma anche positivi. Fra questi c’è la decisa accelerazione che ha impresso ai servizi digitali, così come la rapida risposta da parte di molte aziende che hanno messo in campo strategie per rendere le loro supply chain più resilienti. Le difficoltà hanno inoltre portato il sistema produttivo a privilegiare i fornitori locali, favorendo fra le altre cose la collaborazione fra diversi attori.

Anche se l’emergenza non è ancora finita, si incominciano infine a vedere già i primi vincitori e fra questi ci sono le aziende che possono vantare un alto livello di digitalizzazione. E lo stesso vale per l’industria 4.0. “Le tecnologie dell’Industria 4.0 si sono rivelate di grande aiuto per le aziende manifatturiere alle prese con le difficoltà della pandemia. – conclude lo studio del World Manufacturing Forum – Oltre ad aiutare a gestire dati complessi, tecnologie come l’intelligenza artificiale possono essere sfruttate per supportare le strategie aziendali in materia di gestione del rischio. L’intelligenza artificiale può inoltre rendere la produzione più agile e favorire la manutenzione predittiva per garantire la continuità della produzione anche durante le crisi. Altre tecnologie abilitanti per l’Industria 4.0 come i robot collaborativi e la realtà aumentata/virtuale sono anch’esse di grande aiuto nel mantenimento della produzione in caso di stress: consentono infatti il monitoraggio a distanza e addirittura l’esecuzione a distanza in una fabbrica che integra nei propri processi lo smart working industriale”.