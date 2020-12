Al via l’1 dicembre il Salotto 2020 – Virtual Experience dal titolo “Ha vinto la rete”. La quattordicesima edizione dell’evento su tecnologia e digitale, che rappresenta l’appuntamento del comparto Telco in Italia, si terrà in modalità virtuale e con un format completamente nuovo. Il Salotto sarà infatti trasmesso in live streaming da uno studio televisivo, con un palinsesto interattivo sviluppato su un’intera giornata al link https://bit.ly/Salotto2020. Per favorire il coinvolgimento dei partecipanti connessi da remoto, inoltre, tutti i contenuti dell’evento saranno fruibili attraverso l’app Mix Salotto, disponibile sugli store Android e iOS, che consentirà anche di visitare gli stand virtuali degli sponsor, programmare incontri in video chiamata con gli altri delegati e fare networking.

