Digital360, nuova operazione in Colombia: acquista maggioranza E-Markettools

– Digital360, società quotata su Euronext Growth Milan che si pone l’obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell’attuazione della trasformazione digitale, ha annunciato l’acquisizione della maggioranza delle quote 51% di E-Markettools, agenzia di marketing colombiana con oltre 18 anni di esperienza nel settore tecnologico. Con la nuova operazione, diventano nove le società acquisite nell’area LATAM da Digital360.

Questa acquisizione, unita alle altre due già portate a termine in Colombia ImpactoTic e X3Media, mira a replicare il modello di Demand Generation messo a punto con successo in Italia, che prevede l’unione sinergica degli asset editoriali digitali di ImpactoTic con le competenze nell’organizzazione di eventi e servizi di marketing digitale di E-Markettools, insieme a quelle in MarTech & SalesTech di X3Media.

E-Markettools ha registrato nell’esercizio 2022 ricavi per circa 1,45 milioni di euro con un EBITDA margin reported di circa il 10% ed una PFN debitoria per circa 70 mila euro.

L’accordo prevede la cessione del 51% delle quote per un corrispettivo pari a circa 650.000 euro incluso il pro quota della PFN calcolata al closing. A questi importi potrà aggiungersi una componente di earn out basata sul raggiungimento di determinati risultati economici nell’esercizio 2023. L’accordo prevede, a partire dal momento dell’approvazione del bilancio relativo al 31/12/2026, la possibilità per entrambe le parti di esercitare delle opzioni incrociate Put & Call per l’acquisto o la vendita del residuo 49%.

“L’acquisizione di E-Markettools rafforza la presenza locale in Colombia del Gruppo DIGITAL360 e rappresenta un altro passo rilevante nella nostra strategia di internazionalizzazione. Sono molto soddisfatto di questa operazione – dichiara Raffaello Balocco, AD di Digital360 – Stiamo ulteriormente rafforzando il nostro livello di copertura, sia di competenze che geografica, nel mercato tecnologico in lingua spagnola”.