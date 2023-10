Digital360 esclusa da indice FTSE Italia Growth

– In seguito al ricevimento di un aggiornamento sugli azionisti rilevanti di Digital360, come risultato della conclusione dell’offerta pubblica di acquisto OPA totalitaria promossa da D360 Holding con il raggiungimento di una soglia superiore al 90%, FTSE Russell ha comunicato l’esclusione della società dagli indici FTSE Italia Growth Index e FTSE Italia PIR PMI All Index con efficacia dal 19 ottobre 2023.

Digital360 è una società quotata su Euronext Growth Milan che si pone l’obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell’attuazione della trasformazione digitale.