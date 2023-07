Digital Value rileva start-up A-76 e si rafforza nella cyber security

– Digital Value annuncia l’acquisizione del controllo di A-76, una start-up innovativa specializzata nel campo della cyber security, precedentemente controllata da TT Tecnosistemi. In seguito a questa operazione, A-76 sarà rinominata Digital Value Cyber Security.

L’iniziativa permetterà alla società quotata di completare il portafoglio di soluzioni per la sicurezza delle infrastrutture ICT, con servizi innovativi di prevenzione penetration test e cyber threat intelligence, di monitoraggio e gestione dei rischi cyber più complessi attraverso il Security Operation Center SOC.

“L’obiettivo prioritario di Digital Value è sempre stato quello di offrire ai propri clienti le migliori soluzioni per i bisogni di investimento nelle infrastrutture ICT”, ha affermato Massimo Rossi, Presidente e Amministratore Delegato di Digital Value, aggiungendo “con questa operazione Digital Value arricchisce la propria offerta di servizi e migliora il proprio posizionamento grazie a risorse specializzate e strumenti all’avanguardia per la messa in sicurezza dei dati e delle infrastrutture dei nostri clienti”.

Silvano Gori, Amministratore Delegato di Digital Value Cyber Security, ha sottolineato “siamo attivi nel campo della cyber security dal 2019 e stiamo assistendo a un livello di aggressioni informatiche sempre più alto. Unire le nostre competenze a quelle presenti in Digital Value non solo ci rende più forti, ma ci distingue anche come piattaforma innovativa in grado di offrire un portafoglio completo di servizi di cyber security”.