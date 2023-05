Digital Value, niente ordini senza limite prezzo nel 1° giorno su Euronext Milan

– Borsa Italiana ha disposto l’inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan delle azioni ordinarie di Digital Value, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT, a partire da mercoledì 10 maggio 2023.

Il primo giorno di negoziazione 10 maggio non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo. Inoltre, tutti gli ordini sulle azioni Digital Value non eseguiti al termine della seduta del 09 maggio saranno cancellati.

Foto: © Simona Flamigni | 123RF