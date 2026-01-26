Digital Networks Act: riforma UE

Il Digital Networks Act proposto dalla Commissione Europea si presenta come una riforma del quadro normativo europeo sulle telecomunicazioni, con un focus particolare su connettività, investimenti infrastrutturali e resilienza digitale. La proposta mira a sostituire il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, introducendo regole semplificate e armonizzate per le reti in fibra, 5G e futuro 6G.

All’interno di questo impianto normativo dedicato principalmente alle infrastrutture di rete, emergono disposizioni rilevanti in materia di cyber security e protezione degli utenti. La proposta si inserisce in un contesto geopolitico complesso dove la resilienza delle infrastrutture digitali assume valenza strategica per l’economia e la sovranità tecnologica europea.

Il Digital Networks Act introduce un Piano di Preparazione a livello UE per le infrastrutture digitali, concepito per fronteggiare rischi crescenti derivanti da disastri naturali e interferenze straniere su reti e segnali radio. La normativa stabilisce un collegamento esplicito con il Cybersecurity Act, imponendo che le condizioni previste da quest’ultimo vengano rispettate anche per le autorizzazioni rilasciate nel quadro del DNA.

Il Body of European Regulators for Electronic Communications acquisisce nuovi compiti, tra cui la preparazione di linee guida sulle misure tecniche e legali per proteggere efficacemente gli utenti finali da attività fraudolente. La proposta introduce meccanismi per garantire capacità di rete e di servizio potenziate, assicurando la trasmissione affidabile delle comunicazioni anche in caso di incidenti e attacchi.

La transizione accelerata dalle reti in rame alla fibra ottica comporta benefici anche dal punto di vista della sicurezza, poiché le reti in fibra offrono maggiore resistenza alle intercettazioni fisiche e supportano l’implementazione di protocolli di crittografia più robusti. Il DNA introduce piani di transizione nazionali obbligatori per garantire che l’abbandono delle reti in rame avvenga in modo sostenibile e sicuro.

La proposta del DNA dovrà ora essere discussa dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, processo che potrebbe portare a modifiche significative al testo. Gli operatori del settore telecomunicazioni, le autorità di regolamentazione nazionali e gli esperti di cyber security avranno l’opportunità di contribuire al dibattito, potenzialmente rafforzando ulteriormente le disposizioni relative alla sicurezza e alla resilienza.