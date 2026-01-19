14.2 C
Roma
lunedì – 19 Gennaio 2026
Tecnologia

Digital health in Italia

Da stranotizie
Digital health in Italia

Napoli ospita un evento dedicato alla misurazione del valore generato dalla digital health, andando oltre l’entusiasmo per la tecnologia e il semplice calcolo dei costi. L’incontro “The Social and Economical Return of Investment on Digital Health” si terrà il 21 gennaio alle ore 15:30 e avrà come focus il ritorno sociale ed economico degli investimenti in sanità digitale.

L’evento è organizzato dalla Fondazione Triassi per il Management Sanitario, in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Management Sanitario e Innovazioni in Sanità e con il Master di II Livello in Management Sanitario dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. La sanità digitale promette benefici importanti, ma per guidare scelte solide servono metriche e metodi capaci di stimare non solo il “risparmio” immediato, ma anche l’impatto su esiti di salute, continuità assistenziale e accesso alle cure.

Investire in digitale ha senso quando migliora risultati e organizzazione e quando il valore prodotto è misurabile e confrontabile. L’incontro sarà aperto dal Prof. Pasquale Arpaia, seguito dagli interventi della Prof.ssa Maria Triassi e del Prof. Antonio Salvatore, con un confronto orientato a chiarire come valutare il ritorno degli investimenti e come integrare queste valutazioni nei processi di programmazione e management sanitario. L’appuntamento è fissato per il 21 gennaio alle ore 15:30 presso la Facoltà di Biotecnologie.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Marco Masini: Perfetto Imperfetto
Articolo successivo
Malattia di Anderson-Fabry in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.