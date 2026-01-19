Digital health in Italia

Napoli ospita un evento dedicato alla misurazione del valore generato dalla digital health, andando oltre l’entusiasmo per la tecnologia e il semplice calcolo dei costi. L’incontro “The Social and Economical Return of Investment on Digital Health” si terrà il 21 gennaio alle ore 15:30 e avrà come focus il ritorno sociale ed economico degli investimenti in sanità digitale.

L’evento è organizzato dalla Fondazione Triassi per il Management Sanitario, in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Management Sanitario e Innovazioni in Sanità e con il Master di II Livello in Management Sanitario dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. La sanità digitale promette benefici importanti, ma per guidare scelte solide servono metriche e metodi capaci di stimare non solo il “risparmio” immediato, ma anche l’impatto su esiti di salute, continuità assistenziale e accesso alle cure.

Investire in digitale ha senso quando migliora risultati e organizzazione e quando il valore prodotto è misurabile e confrontabile. L’incontro sarà aperto dal Prof. Pasquale Arpaia, seguito dagli interventi della Prof.ssa Maria Triassi e del Prof. Antonio Salvatore, con un confronto orientato a chiarire come valutare il ritorno degli investimenti e come integrare queste valutazioni nei processi di programmazione e management sanitario. L’appuntamento è fissato per il 21 gennaio alle ore 15:30 presso la Facoltà di Biotecnologie.