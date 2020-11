L’emergenza coronavirus ha costretto anche la sanità a confrontarsi con il social distancing e ha spinto alla modernizzazione dei processi di cura e gestione del paziente. Secondo dati dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità, è aumentato l’utilizzo di forme di telemedicina: il 37% delle strutture sanitarie sta sperimentando il Tele-monitoraggio (27% nel 2019) e il 35% la Tele-visita (15% nel 2019). Inoltre, anche dal punto di vista del paziente è aumentata la predisposizione verso il digitale: il 74% è interessato ad utilizzare soluzioni digitali per cercare informazioni su problemi di salute e malattie e il 73% per farmaci e terapie. Un balzo verso il digitale che anche nell’ambito della diabetologia è stato importante, spinto dalla necessità di mantenere costante il monitoraggio dei pazienti e dall’esigenza di ridurre i rischio di contagi da Covid-19.

