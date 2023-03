Digital Cup, a Coverciano l’iniziativa su sport e salute a sostegno di Save the Children

Torna a Coverciano la Nazionale Italiana Cantanti, giovedì 30 marzo alle ore 15.00 e scenderà in campo con la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale, in una sfida per aggiudicarsi la prima Digital Cup. Il programma prenderà il via già dal mattino, alle ore 10, con il convegno “Il digitale in campo”, incentrato sul tema dell’incontro tra sport, salute e digitale, al quale parteciperanno alcune importanti figure istituzionali e professionisti del settore.

Nel corso della giornata saranno presenti anche Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, e Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio Regionale Toscana. L’incontro del pomeriggio sarà diretto da una terna arbitrale tutta al femminile e commentato da Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport.

Durante il match, saranno effettuate anche interviste a bordocampo e interventi di approfondimento sul digitale. Sotto la direzione tecnica del Mister Sandro Giacobbe e del Dg Gian Luca Pecchini, la Nazionale Cantanti torna in campo a Coverciano con il presidente Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi, Bugo, Boosta, Shade, Ubaldo Pantani, Moreno Donadoni, Ludwig.

Sul terreno di gioco, per la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale, ci saranno fra gli altri gli ex-calciatori Luigi Di Biagio, Simone Pepe e Mark Iuliano, oltre che Leonardo Blanchard, difensore con un passato in Serie A e attualmente in forza al Belvedere Grosseto. Tra gli ospiti della giornata, ci sarà anche l’allenatore ed ex-giocatore Eusebio Di Francesco.

Alle ore 15 ci sarà il fischio d’inizio del match. Al termine della contesa, ci sarà la premiazione per i vincitori della Digital Cup 2023. “È sempre emozionante – ha commentato Gian Luca Pecchini – ed è sempre un piacere tornare a Coverciano, nello stesso luogo dove mi sono formato come allenatore. Qui al Centro Tecnico Federale ho tanti ricordi: qui ho seguito i corsi della Scuola Allenatori e ho iniziato il mio percorso nel calcio. La Nazionale Cantanti – continua Gian Luca Pecchini – è il risultato di coincidenze, passioni, tempo, rinunce, applicazione e pazienza, che si sono sviluppate a partire da 43 anni fa quando a Coverciano ho conosciuto Mogol e mi disse che voleva creare una squadra di calcio formata da Cantanti, per raccogliere fondi per aiutare i bambini che soffrono. Pier Paolo Pasolini ne fu l’ideatore. Gianni Morandi e Mogol la portarono avanti. Il suo obiettivo, come dicevo prima, era raccogliere fondi per le varie associazioni attraverso partite di calcio. Eravamo tutti divertiti dall’idea. Morandi, Tozzi, Fogli e Pupo sono stati quelli che hanno dato il là definitivo. La soddisfazione più grande è che questa attività pensata da Mogol ha dato la possibilità di incassare oltre 100 milioni di euro interamente donati. È l’unica associazione riconosciuta a livello internazionale che opera in questo modo e con questa continuità”.

Le Nazionali giocheranno per sostenere i Punti Luce di Save The Children Italia, 26 spazi ad alta densità educativa che sorgono nei quartieri e nelle periferie maggiormente svantaggiate delle città per offrire opportunità formative ed educative gratuite a bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni, tra le quali anche l’accesso alle nuove tecnologie e l’accrescimento delle competenze digitali. Questo è il link alla donazione per Save The Children: https://dona.savethechildren.it/digitalcup/~mia-donazione.

Francesco Di Costanzo, presidente di Fondazione Italia Digitale e Associazione PA Social, spiega il senso dell’evento: “Siamo molto felici e orgogliosi di presentare un’iniziativa per la quale abbiamo lavorato intensamente e alla quale teniamo molto. La popolarità dello sport più amato dagli italiani può darci una mano per far attirare l’attenzione e dare visibilità a tematiche, quelle relative al digitale, che ormai riguardano tutti noi, pensiamo a quanto il digitale stia cambiando la sanità per tutti noi. Abbiamo quindi pensato di organizzare un vero e proprio doppio momento di confronto che potesse prima mettere di fronte differenti e importanti testimonianze di esperti e, successivamente, dare vita a un bel pomeriggio sul rettangolo verde. Lo spirito della giornata è racchiuso nell’idea della condivisione e dell’intento benefico che sta alla base di tutta l’organizzazione. Ringraziamo la Nazionale Italiana Cantanti per aver deciso di giocare insieme a noi una partita nella quale speriamo che tutti possano sorridere e divertirsi”.

La Digital Cup 2023 è organizzata grazie al supporto di Hootsuite, Affidea, Abaco Srl, Drivalia, Voda Nature Italia, allo sponsor tecnico Givova, ai media partner Radio Bruno e Mate, con il patrocinio di FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio, Regione Toscana, Città di Firenze e USSI Toscana, in collaborazione con Repubblica Digitale del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e Museo del Calcio di Coverciano.

È possibile iscriversi e partecipare gratuitamente al convegno e assistere alla gara al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-digital-cup-564553513757

Ogni appuntamento sportivo della Nazionale Italiana Comunicazione Digitale è accompagnato da iniziative di divulgazione e sensibilizzazione sul digitale. In questa occasione, voci differenti provenienti da ambiti diversi, ma con una spiccata sensibilità per le tematiche comuni, animeranno uno spazio di condivisione di esperienze nel convegno che si svolgerà presso l’Aula Magna Giuseppe Ferrari della FIGC del Centro Tecnico Federale di Coverciano: “Il Digitale In Campo“. Una giornata dedicata al confronto sugli argomenti che abbracciano e uniscono il mondo dello sport, quello della salute e quello del digitale, divenuti ormai sempre più interconnessi.

Il convegno e la partita saranno trasmessi in diretta sui canali Twitch, YouTube, LinkedIn e Facebook di PA Social. L’incontro tra le due squadre sarà commentato da Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport. Durante il match, saranno effettuate anche interviste a bordocampo e interventi di approfondimento sul digitale.

Al convegno parteciperanno, tra gli altri: Cosimo Guccione, Assessore allo Sport e politiche giovanili Città di Firenze; Francesco Di Costanzo, Presidente PA Social e Fondazione Italia Digitale; Ubaldo Pantani, Nazionale Italiana cantanti Team Digital della FIGC; Fosca Nomis, Capo Dipartimento Advocacy & Policy Save the Children Italia; Livio Gigliuto, Direttore generale Fondazione Italia Digitale e vice presidente Istituto Piepoli; Danilo Iervolino, Presidente U.S. Salernitana; Gennaro Cozzolino, Direttore marketing Givova; Niccolò Quattrini, Co – Founder and Relations Manager Affidaty; Veronica Gentili, Top Social Media Marketing Expert; Davide De Crescenzo, Giornalista e Direttore Responsabile www.intoscana.it; Andrea Pennacchioli, Giornalista Omnibus La7; Stefano D’Orazio, Sr. Sales Leader Southern Europe Hootsuite; Biagio Mannino, Founder & Innovation Manager Abaco Srl; Paolo Minafra, Direttore sanitario Affidea Modena Medica; Fabrizio Meloni, Responsabile comunicazione e relazioni esterne AOU di Cagliari; Roberta Mochi, Ufficio stampa ASL Roma 1. Per la Nazionale Italiana Cantanti sarà presente anche Gian Luca Pecchini, che chiuderà il convegno con i ringraziamenti e i saluti finali. Dalle ore 13:00 alle 14:30 sarà possibile visitare il Museo del Calcio, con un prezzo agevolato per i partecipanti.

La Nazionale Italiana Comunicazione Digitale nasce da un’iniziativa di Associazione PA Social e Fondazione Italia Digitale. L’obiettivo di questa realtà è unire lo sport più popolare nel nostro Paese, il calcio, con i temi del digitale, con l’obiettivo di promuovere cultura, salute, sensibilizzazione, conoscenza, divulgazione. L’attività sportiva della nazionale è, infatti, sempre accompagnata da eventi e appuntamenti di approfondimento sui temi del digitale. La nazionale, mista, con la partecipazione di giocatrici e giocatori da tutta Italia, è formata da esperti in comunicazione e informazione digitale, atleti e personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, del giornalismo e della comunicazione attenti e interessati alla diffusione di una matura cultura digitale.

