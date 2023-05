Digital Bros, ricavi in crescita a 89,2 milioni nei primi 9 mesi esercizio

– Digital Bros, gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan, ha registrato ricavi netti consolidati pari a 89,2 milioni di euro nei primi nove mesi dell’esercizio che va dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, in aumento del 7,5% rispetto ai dati registrati al 31 marzo 2022.

L’EBITDA è pari a 30,5 milioni di euro, rispetto ai 31,5 milioni di euro al 31 marzo 2022 e pari al 34,2% dei ricavi netti consolidati. Il risultato netto è di 15,7 milioni di euro, invariato rispetto al 31 marzo 2022.

La posizione finanziaria netta è negativa per 21 milioni di euro 15,2 milioni al netto dell’effetto IFRS 16, in linea con le aspettative ed effetto dei significativi investimenti.

Il gruppo prevede di oltrepassare 80 milioni di euro di investimenti nell’intero esercizio e in funzione di ciò si attende ricavi in crescita almeno per il prossimo biennio.