Diffusione dell’audio delle urla strazianti

Pierina Paganelli, una 78enne, è al centro di un caso che ha suscitato scalpore dopo che si è saputo che due youtuber sono stati iscritti nel registro degli indagati per aver divulgato un audio contenente le sue urla strazianti la sera dell’omicidio, avvenuto il 3 ottobre 2023. Questo audio è stato estratto da un filmato registrato da una videocamera di sorveglianza di un privato residente in via del Ciclamino, che era già stato diffuso dai media in forma censurata.

I due youtuber, uno dei quali è un avvocato, sono accusati di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. La denuncia è stata presentata dai legali dei figli di Pierina, gli avvocati Monica e Marco Lunedei, e l’inchiesta è in fase di gestione da parte del sostituto procuratore Daniele Paci. La polizia postale ha identificato gli autori del caricamento audio, i quali avevano già accumulato 18 mila visualizzazioni prima della rimozione dei video, avvenuta per evitare ulteriori visualizzazioni e possibili emulazioni.

Il materiale audio, originato da una videocamera di sicurezza, avrebbe catturato il momento dell’aggressione mortale e le voci della vittima e del suo assassino. Mentre i media hanno propagato una versione censurata, i due youtuber avrebbero manipolato l’audio per evidenziare le urla di Pierina. La donna è stata brutalmente assassinata con 29 coltellate, e l’omicidio ha portato all’arresto di Louis Dassilva, un metalmeccanico 34enne, amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi.

L’avvocata Lunedei ha commentato la questione, affermando che le grida di Pierina non dovevano diventare un oggetto di curiosità morbosa, etichettando i contenuti divulgati come “pornografia”. I legali stanno difendendo gli interessi dei figli di Pierina, sottolineando la gravità della situazione e l’impatto distorto che la divulgazione di simili materiali può avere.

La notizia continua a generare preoccupazione e dibattito riguardo al confine tra informazione e sfruttamento della tragedia, evidenziando la necessità di un approccio etico nel trattare materie sensibili come questa.