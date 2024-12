Diffide a Report, l’audio integrale tra Sangiuliano e la moglie scompare dal sito

Il sito di ‘Report’ ha pubblicato un servizio riguardante la vicenda Sangiuliano-Boccia, modificando l’audio originale della conversazione tra l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e sua moglie, Federica Corsini, sostituendolo con una sintesi dei contenuti. Questa decisione è stata presa dopo che, successivamente alla messa in onda, sono giunte delle diffide riguardo all’audio stesso, considerate come un’autotutela da parte della trasmissione.

Le proteste sono state suscitate dall’associazione Giornaliste italiane, che ha espresso sostegno a Federica Corsini, chiedendo quale fosse l’interesse giornalistico nella diffusione di una conversazione privata in cui il marito confessa un tradimento. L’associazione si interroga sull’interesse pubblico legato alla reazione di una moglie a tale confessione, sottolineando che la trasmissione ha coinvolto una situazione che non fa altro che esporre il dolore di una donna, che ha scelto di affrontare in privato uno scandalo che ha colpito il marito.

Anche esponenti del sindacato Pluralismo e Libertà, presente in Stampa Romana e Fnsi, hanno espresso solidarietà a Corsini, domandandosi che valore aggiungessero tali audio alla narrazione giornalistica, considerandoli conversazioni private tra coniugi.

Il sindacato Unirai, che rappresenta i giornalisti Rai, ha richiesto una riflessione su quanto trasmesso nella puntata di Report, sottolineando come non possano esistere “zone franche” nel giornalismo dove tutto sia consentito. Hanno criticato il modo in cui una donna è stata esposta alla gogna mediatica, mettendo in evidenza la difficoltà nel discernere tra gossip e informazione nel contesto attuale. Unirai ha espresso solidarietà a Federica Corsini, offrendole supporto legale.

Queste reazioni evidenziano una crescente preoccupazione nella comunità giornalistica riguardo alla diffusione di contenuti privati e all’etica del giornalismo, ponendo interrogativi su quale debba essere il giusto equilibrio tra diritto di cronaca e rispetto della privacy individuale.