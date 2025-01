Difficoltà per una co-conduttrice di Sanremo: “Per lei arriva il blocco”

Il capitolo riguardante i co-conduttori del Festival di Sanremo 2025 è ancora apertissimo. Recentemente, diverse testate giornalistiche hanno quasi ufficializzato i nomi di alcuni potenziali co-conduttori, quali Mahmood, Annalisa, Geppi Cucciari, Katia Follesa e Serena Rossi, con Alessandro Cattelan già confermato da Carlo Conti. Tuttavia, Serena Rossi ha smentito la sua partecipazione, affermando di non sapere nulla al riguardo, ma evidenziando che sarebbe un’esperienza fantastica. Inoltre, ci sarebbero delle difficoltà relative al contratto di una delle candidate.

Per quanto riguarda la presenza di Katia Follesa, il Quotidiano Nazionale ha comunicato che avrebbe dovuto affiancare Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston durante una delle serate del festival. FanPage ha confermato l’indiscrezione, ma ha sottolineato che manca ancora l’approvazione finale del direttore artistico. Si vocifera di un’ulteriore presenza di Geppi Cucciari nelle cinque serate e Mahmood potrebbe essere coinvolto. Tuttavia, recentemente la situazione per Katia Follesa è diventata più incerta. Il giornalista Marco Castoro ha rivelato che ci sarebbero stati ostacoli nel suo contratto. Secondo quanto riportato dalla agenzia di stampa La Presse, al momento sembra esserci un blocco per la sua partecipazione.

Oltre a Katia Follesa, La Presse ha indicato che Luisa Ranieri è tra i possibili co-conduttori, con trattative in corso per soddisfare le aspettative del direttore artistico Carlo Conti. I documenti riguardanti Luisa Ranieri, Mahmood e Geppi Cucciari sono già sul tavolo dell’ufficio contratti della Rai. Nel caso di Katia Follesa, invece, si sarebbe alzato il cartello di stop a causa di una richiesta economica ritenuta troppo alta.

In sintesi, mentre ci sono nomi in ballo per il prossimo Sanremo, ci sono comunque situazioni contrattuali che complicano le scelte definitive. La questione dei co-conduttori rimane quindi non risolta, con sviluppi che potrebbero avvenire nei prossimi giorni.