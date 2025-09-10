Difficoltà e futuro della protezione animali in Ticino

La Società per la protezione degli animali di Biasca e Valli si trova a dover prendere una decisione importante riguardo al proprio futuro. Entro la fine dell’anno, il comitato di sette membri discuterà la situazione attuale, mentre il presidente Natan Vescovi evidenzia che, qualora si decidesse di continuare l’attività, potrebbe avvenire in una forma diversa, ancora da definire.

Vescovi ricopre anche il ruolo di segretario e sottolinea che gestire la società è diventato un impegno crescente, specialmente considerando che le richieste da parte del pubblico sono sempre più numerose e talvolta infondate. Attualmente, la società conta solo 4,5 unità di personale, fra cui un guardiano di animali stipendiato, e nel rifugio vivono sei cani e circa venti gatti.

Una delle principali difficoltà è la carenza di volontari. Vescovi osserva che molti nel comitato sono avanti con gli anni e che è complicato trovare persone disposte a dedicare il proprio tempo gratuitamente o per stipendi modesti. Molti richiedono compensi che non coprono gli oneri sociali, creando ulteriori problematiche.

Vescovi, che gestisce anche un’azienda agricola, rimarca l’impatto emotivo che una chiusura della società avrebbe. Ricorda inoltre gli sforzi profusi per le colonie di gatti selvatici, dove sono stati effettuati interventi di sterilizzazione per ridurre la popolazione e i problemi legati a malattie.

Infine, Vescovi segnala ostacoli burocratici che complicano le operazioni della società. Si occupa di un cervo con un’infermità ma non riesce a trasferirlo in un parco adeguato per mancanza di autorizzazioni. La burocrazia, secondo Vescovi, rende difficile continuare a lavorare per il bene degli animali e può demotivare ulteriormente i volontari.