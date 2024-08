Differenza tra risotto all’onda e mantecato: cosa cambia

Vi siete chiesti cos’è il riso all’onda? Non avete capito in cosa consiste la mantecatura? Approfondiamo l’argomento sulla differenza tra risotto all’onda e mantecato!

Preparare un buon risotto richiede di seguire alcuni passaggi ben precisi. Alla zucca, ai formaggi, ai funghi, un risotto non deve essere troppo cremoso, ma nemmeno troppo asciutto. La preparazione di un piatto di questo tipo può nascondere qualche insidia, ma il bello è che in cucina c’è sempre tempo per imparare qualcosa di nuovo. Oggi vogliamo aiutarvi a capire che cos’è il riso mantecato e cosa si intende quando si parla di risotto all’onda e soprattutto se c’è una reale differenza tra risotto all’onda e mantecato.

preparazione risotto

Riso all’onda: che cos’è

Quando si parla di riso all’onda ci si riferisce a un gesto ben preciso che si compie alla fine della cottura, lasciando il riso non troppo asciutto, ma nemmeno troppo cremoso grazie all’aggiunta di alcuni ingredienti.

La mantecatura, invece, serve per ottenere un risotto all’onda perfetto. Per capire se avete raggiunto il giusto punto di cottura per ottenere un perfetto risotto all’onda potete fare una vera e propria prova: agitate la pentola o la casseruola con un colpo secco e deciso, se il riso è ben mantecato potrete notare che si muoverà formando una sorta di onda, ripiegandosi su stesso e senza fare schizzi come si vede all’inizio di questo video.

Differenza tra risotto all’onda e mantecato: cosa sapere

La mantecatura è una tecnica che si può utilizzare nella preparazione di diverse pietanze, non solo durante la cottura del riso. Grazie a questo passaggio, infatti, si vuole rendere più cremosa la consistenza del piatto che si sta preparando. Per questo per una mantecatura perfetta si aggiungono ingredienti come il formaggio grattugiato, il burro freddo o la panna.

In sostanza potremmo riassumere dicendo che un risotto mantecato può non essere all’onda, mentre un risotto all’onda deve per forza essere mantecato per poterla ottenere.