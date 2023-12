differenza tra palchi e corna

Come sono fatti i palchi delle renne: da dove vengono, come crescono e perché cadono. Curiosità sulla struttura e il funzionamento.

Imponenti affascinanti, le renne catturano la nostra immaginazione, specialmente durante il periodo natalizio.

Tra le caratteristiche più interessanti di queste creature del Nord ci sono i palchi, che simboleggiano la loro forza e bellezza.

Questi palchi sono strutture davvero speciali che ci mostrano un mondo complicato di adattamenti biologici e cicli di vita unici.

In questo articolo, vi faremo conoscere il mondo misterioso dei palchi delle renne, dalla loro forma fisica all’importanza che hanno nell’ambiente artistico. Vediamo quindi come sono fatti i palchi delle renne.

Come sono fatti i palchi delle renne

Tra l’altro è un termine non corretto, in quanto quelle della renna non sono corna ma bensì “palchi”, pur essendo a strutture simili ma con sostanziali differenze.

Le corna sono ossa permanenti e presenti in entrambi i generi degli animali. Inoltre, crescono da un nucleo osseo chiamato osso frontale.

Mentre i palchi, sono presenti nelle specie di cervidi, come le renne o i cervi, principalmente nei maschi e hanno una crescita ciclica, cadendo e ricrescendo ogni anno.

A differenza delle corna, i palchi crescono direttamente dal cranio, sebbene siano spesso considerati semplici ornamenti, in realtà svolgono un ruolo fondamentale nella sopravvivenza e nello stile di vita delle renne.

I palchi delle renne sono composti da osso, cartilagine e pelle, hanno una forma appuntita e possono avere da una tre punte. La lunghezza di tali palchi dipende dall’età e della specie di renna.

Ciclo di crescita

I palchi delle renne crescono in concomitanza con le stagioni, iniziano a crescere a fine autunno, quando le giornate si accorciano e le temperature si abbassano.

Questo perché la luce solare e la temperatura sono fattori ambientali che influenzano la produzione di ormoni nell’organismo della renna.

Nello specifico, la luce solare è necessaria per la produzione di melatonina, un ormone che inibisce la produzione di testosterone.

Quando le giornate si accorciano, i livelli di melatonina aumentano, stimolando la produzione di testosterone. Il testosterone, a sua volta, promuove lo sviluppo dei parchi.

La temperatura è un altro fattore ambientale che influenza il ciclo di crescita dei palchi. Le temperature più basse stimolano la produzione di testosterone.

Questo è il motivo per cui i palchi delle renne crescono più rapidamente durante l’inverno, quando le temperature sono più basse.

Ruolo dei palchi nelle renne maschi

Solitamente, sono solo i maschi a sviluppare i palchi, mentre le renne femmine tendono a non presentarli o in alcuni casi eccezionali, possono avere palchi molto piccoli o rudimentali.

Questa differenza è legata principalmente al ruolo che i palchi giocano nell’attrazione di un compagno e nel dominio territoriale.

Alcuni maschi possono sviluppare palchi imponenti e ramificati con numerose punte, mentre altri potrebbero avere palchi più piccoli o meno elaborati.

Questa variazione dipende da una combinazione di fattori, tra cui genetica, età, nutrizione e condizioni.

Naturalmente, nel mondo animale, la presenza di parchi vistosi e imponenti può aumentare le possibilità di un maschio di attrarre una compagna durante la stagione degli amori.

Utilità dei palchi

I palchi delle renne svolgono un ruolo fondamentale nella sopravvivenza e nello stile di vita di questo cervide.

Oltre alla loro funzione sociale e riproduttiva, i palchi si rivelano strumenti pratici nella ricerca di cibo nell’ambiente Artico, dove le condizioni possono essere estreme, diventano degli utensili utili.

Ad esempio, le venne possono utilizzare i loro palchi per spostare la neve e raggiungere il muschio sottostante, che costituisce una parte essenziale della loro dieta.

Caduta dei palchi

La caduta dei palchi delle renne è fortemente influenzata dalla disponibilità di risorse alimentari e dalle condizioni ambientali.

Si tratta di un processo naturale che ha luogo ogni anno ed è legato a cambiamenti ormonali e gli adattamenti stagionali negli animali.

Ciò ha inizio durante la fine della stagione riproduttiva, quando i livelli ormonali né maschi subiscono un significativo declino.

Tale declino ormonale è uno dei segnali principali che scatenano il processo di indebolimento dei palchi.

Di conseguenza, la base dei palchi si indebolisce e alla fine i legami che li collegano al cranio si rompono, consentendo ai palchi di cadere naturalmente.

Successivamente alla caduta, inizia il processo di ricrescita dei palchi con l’avvicinarsi della primavera e l’aumento delle ore di luce, i livelli ormonali dei maschi si innalzano nuovamente, stimolando la crescita di nuovi palchi.

Questo ciclo non solo favorisce la salute individuale delle renne, ma contribuisce anche alla sopravvivenza della specie nel suo complesso.